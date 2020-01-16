Sultanlar evinde galip

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kahramankazan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde ağırladığı Astor Voleybol Takımı’nı mağlup etti. Oynadıkları oyunla göz dolduran Filenin Sultanları mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Kahramankazan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, mücadele ettiği Türkiye Bayanlar Voleybol 1.ligi’nde son olarak Astor Voleybol Takımı’nı konuk etti. Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma ligdeki durumları göz önüne alındığında her iki takım içinde önem taşıyordu. Filenin Sultanları oynadığı oyunla göz doldururken kendi saha ve seyircisi önünde Astor Voleybol Takımı’nı mağlup etmeyi başardı. Kahramankazan Belediyespor sahadan 3-1'lik skorla galip olarak ayrıldı. Filenin Sultanları bundan sonra oynayacakları maçlardan galip ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

En iyi şekilde bitireceğiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, evlerinde oynadıkları son karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takımlarını tebrik ederek, “Takımımızın önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergileyerek ligin iyi şekilde bitireceğine inanıyorum. Tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum." dedi.