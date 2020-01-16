Başkan Altınok: "Günü kurtaran değil eskimeyen teknolojileri kullanıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Keçiören Belediyesi tarafından kurulan standın katılımcılardan büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Cumhuriyet Kulesi, Çok Katlı Otopark ve Süs Havuzu ile Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projelerimizde kullanacağımız teknolojik gelişmeleri hassasiyete takip ediyoruz. Bu projelerimizde kullanacağımız teknolojiler günü kurtarmak için değil, gelecekte de eskimeyeceğini öngördüğümüz teknolojiler olacak.” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanlığının himayelerinde ATO Congresium’da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi açılış konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilirken, programda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de birer konuşma yaptılar.

“VATANDAŞIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Kongreye katılan Keçiören Belediye Başkan Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer katılımcılarla birlikte belediyelerin stantlarını gezdikten sonra sergiye ilişkin bir değerlendirme yaptı. Başkan Altınok, “Belediyelerin ulaşım, trafik, içme suyu, aydınlatma ve elektronik ödeme gibi akıllı dijital teknolojileri kullanarak vatandaşın hayatını nasıl kolaylaştırdığını ortaya koyan kongre oldukça verimli geçti. Bu tür organizasyonlar belediyelerin hizmete sundukları yenilikleri tanıtmaları ve diğer belediyelere örnek olmaları noktasında oldukça önemlidir.” dedi.

“KEÇİÖREN’DE HİZMET SUNUM STANDARTLARINI YÜKSELTTİK”

Başkan Altınok, Keçiören’de hayata geçirilecek olan yeni projelerde kültürel değerleri de koruyarak akıllı bir ilçe inşa etme noktasında önemli yol katettiklerini söyleyerek, “Akıllı şehir teknoloji uygulamalarını ve hizmet sunum standartlarını yükselttiğimiz Keçiören’de özellikle teknolojik kolaylıkları tanıtma imkânı bulduk. Sergimizde e-devlet üzerinden verdiğimiz hizmetler ve hayata geçireceğimiz projelerin animasyon gösterimleri de büyük beğeni topladı.” diye konuştu.