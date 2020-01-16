Sincan Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi

Sincan Belediyesi yarıyıl tatilinde de öğrencileri unutmadı. Öğrenciler düzenlenen etkinliklerle hem eğlenecek hem öğrenecek. Yarışmalarla sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak. Hafta sonları tiyatro perdesi öğrenciler için aralanacak.

Sincan Belediyesi ara tatilde olduğu gibi yarıyıl tatilinde de öğrenciler için dopdolu bir tatil programı hazırladı. Lale Konferans ve Tiyatro Salonu’ndaki etkinliklerle öğrenciler tatilin tadını doyasıya çıkaracak.

20-24 Ocak ile 27-31 Ocak tarihleri arasında öğrenciler animasyon ve kukla gösterileriyle eğlenme fırsatı bulacak. Yarışmalar düzenlenecek, sürpriz hediyeler sahiplerini bulacak.

Hafta sonları ise öğrenciler tiyatro izleyebilecek. 18-19 Ocak’ta “Mavi Ormanın Öyküsü”, 25-26 Ocak’ta “Bal Arısı Ponti” ve 1-2 Şubat’ta “Kırmızı Başlıklı Kız” isimli çocuk tiyatroları öğrenciler için sahnelenecek. Çocuklar belediyenin bu etkinlikleriyle yoğun geçen okul döneminin stresini atabilecek. Tüm bu etkinliklere öğrenciler ücretsiz şekilde katılabilir.