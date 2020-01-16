Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:33 TSİ- Gündem G: Bugün 13:34 TSİ

Lastikleri doğru saklamak kullanım ömrünü uzatıyor

Lastik sektöründe uzun ömürlü teknolojiler geliştirmeye ve maksimum performans sunan Michelin, mevsim dışı lastiklerin mevsimine kadar uygun koşullarda saklanmasının lastiklerin ömrünü uzatacağına dikkat çekiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Michelin, mevsimine uygun lastik kullanımının yol ve yolcu güvenliği açısından oldukça kritik olduğuna dikkat çekerken, mevsim dışı lastiklerin ise uygun koşullarda saklanmasının lastiklerin ömrünü uzatacağının altını çiziyor.

Lastik hangi koşullarda saklanmalı?

- Serin, kuru ve doğal havalandırmalı yerlerde stoklanmalı. Eğer lastikler dışarıda muhafaza ediliyorsa, branda ile örtülmeli ve su geçirmemeli.

- Güneş ışığından ve ultraviyole ışınlı yapay ışıktan korunmalı.

- Sıcaklık 35°C’nin altında olmalı. Sıcak su boruları veya radyatörlerle direkt temastan korunmalı.

- Mazot, benzin, yağ gibi petrol türevi uçucu maddelerle, akü asidiyle temastan uzak tutulmalı, kaynak makineleri, elektrik terminalleri gibi lastiğe zarar verebilecek uygulama yerlerine yakın olmamalı.

- İlk stoklanan lastik ilk önce kullanılacak şekilde organize edilmeli.

- Lastikler, zeminden en az 10 cm yükseklikteki raflarda, dikey konumda istiflenmeli. Deforme olmalarını önlemek için, ayda bir kez hafif şekilde döndürülebilir.

- 5 yılını dolduran lastikler her yıl bir uzman tarafından kontrol edilmeli.
# ŞİRKETLERDEN İLE İLİŞKİLİ:
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Baran'ı Ziyaret Etti mask
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Baran'ı Ziyaret Etti
2019’da kasko ve konut sigortası hasarlarında artış mask
2019’da kasko ve konut sigortası hasarlarında artış
​Türkiye’nin 2019 online alışveriş istatistikleri açıklandı mask
​Türkiye’nin 2019 online alışveriş istatistikleri açıklandı
GGYD Avusturya’da da temsilcilik açtı mask
GGYD Avusturya’da da temsilcilik açtı
SunExpress’ten Ankara - Avrupa uçuşlarına iki yeni rota mask
SunExpress’ten Ankara - Avrupa uçuşlarına iki yeni rota
Zorlu Tekstil, Heimtextile’de yenilikçi ürünlerini sergiledi mask
Zorlu Tekstil, Heimtextile’de yenilikçi ürünlerini sergiledi
Türkiye yılı 17,9 milyar dolar makine ihracatıyla tamamladı mask
Türkiye yılı 17,9 milyar dolar makine ihracatıyla tamamladı
Aksigorta, Kristal Elma’da 7 ödülün sahibi oldu mask
Aksigorta, Kristal Elma’da 7 ödülün sahibi oldu
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim mask
Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim
​17. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’na başvurular başladı mask
​17. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’na başvurular başladı

Bugün 13:33 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Lastikleri doğru saklamak kullanım ömrünü uzatıyor mask
Lastikleri doğru saklamak kullanım ömrünü uzatıyor
Gordion AVM’den miniklere, Sihirbaz Okulu sürprizi mask
Gordion AVM’den miniklere, Sihirbaz Okulu sürprizi
Türkiye’nin yüzde 27,3’ü her gün sigara içiyor mask
Türkiye’nin yüzde 27,3’ü her gün sigara içiyor
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar mask
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar
“Okul başarısızlığının nedeni sadece öğrenci değildir” mask
“Okul başarısızlığının nedeni sadece öğrenci değildir”
SODEX Ankara Fuarı hazırlıkları başladı mask
SODEX Ankara Fuarı hazırlıkları başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar mask
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor mask
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor mask
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış! mask
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!
Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD Türkiye’den Büyük İş Birliği mask
Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD Türkiye’den Büyük İş Birliği
''Avrupa’daki dizel yasağı Türkiye’yi de etkileyecek'' mask
''Avrupa’daki dizel yasağı Türkiye’yi de etkileyecek''

GALERİ

“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL