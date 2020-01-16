Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Baran'ı Ziyaret Etti

ATO BAŞKANI BARAN: “ ANKARA İÇİN ATILACAK HER ADIMA EŞLİK EDERİZ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara’nın kültür ve turizm kenti olarak tanıtılması için gönüllü bir inisiyatif grubu kurmak istediğini belirterek, “Ben de bir Ankaralıyım. Ankara’daki kültürel varlıkların, destinasyon olabilecek lokasyonların listesi yapıldığında oldukça değerli ve önemli yerlerin olduğunu görüyoruz. Ancak birçok yeri hâlihazırda Ankaralılar bile ziyaret etmiş değil. Ankara Tanıtma Grubu gibi bir isimle resmi olmayan gönüllü bir grup oluşturmak istiyorum. İçinde farklı meslek grupları olsun ve Ankara’yı gezmeye başlayıp, gönüllü olarak biz tanıtalım” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası olarak, Başkent ekonomisinin gelişmesine yönelik yürüttükleri çalışmaları anlattı. Ankara’nın geliştirilebilecek potansiyellerinden birinin de kültür, sağlık, kongre ve fuar turizmi olduğunu kaydeden Baran, tüm konuların yurtdışı uçuşların sayısının artmasıyla ilişkili olduğunu söyledi. Ankara’nın üstü örtülü bir hazine olduğuna dikkat çeken Baran, “ATO Yönetimi olarak Ankara’nın üzerindeki örtüyü kaldırmaya çabalıyoruz. Başkentimizin sahip olduğu değerlerin farkındayız ve bunu duyurmakla ilgili bir çabamız var” dedi.

ANKARA KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU-

Ankara’nın kongre turizminde gelişmesi amacıyla ATO bünyesinde Kongre ve Ziyaretçi Bürosu kurduklarını da anlatan Baran, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un konuyla ilgili tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da, Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun aktif çalıştırılmasına yönelik önerilerini aktararak, Ankara’nın kültür ve turizm alanındaki potansiyelinin yeterince fark edilmediğini söyledi. Ankara’nın bütün Türkiye’yi düşünmekten kendini unutmuş bir şehir olduğuna dikkat çeken Özgül Özkan Yavuz, Ankara’nın kültür, sanat ve turizm kenti olacağına Ankaralıların inanması gerektiğini belirtti.

Ankara’nın tanıtımı için gönüllü bir grup oluşturma konusunda düşüncelerini aktaran Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Her şey sahip çıkmak, dertlenmek ve birlikte kafa yormakla başlıyor” dedi. ATO’nun Ankara tanıtımı ile ilgili çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Şehirlerin tanıtım ofisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ankara için lobi yapan gönüllüleri artırmamız lazım. Her şeyden önce Ankaralıyı Ankaralı turist yapmamız lazım” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un Ankara Tanıtma Grubu düşüncesini desteklediklerini kaydeden Baran da Ankara için atılacak her adıma eşlik edeceklerini dile getirdi.

Aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürüten ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da, ATO olarak Ankara’nın tanıtımı için kitap hazırlığı içinde olduklarını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un Baran’ı ziyareti sırasında ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Süleyman Ekinci, ATO Meclis Üyesi Savaş Çolakoğlu, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Savaş Zafer Şahin de hazır bulundu.