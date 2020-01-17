Altındağ’da “balık” operasyonu

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri ve Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü, ortak olarak düzenlediği operasyonla Hacettepe Mahallesi'ndeki balık depolarını denetledi.

Depolarda yapılan denetimlerde iş yerleri sağlığa uygunluk açısından incelendi. Depolardaki balıkların av yasağında olup olmadığını denetleyen ve boylarını ölçen ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Öte yandan av yasağında olmasına rağmen satışa sunulan turna balıkları da ekiplerce toplatıldı. 2019 yılında 10 bin iş yerinde denetim gerçekleştiren Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, 2020’de de 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor.

“TAVİZ VERİLMEYECEK”

Halk sağlığını tehdit eden ürün satışı yapan işletmelere yönelik taviz verilmeyeceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Zabıta ekiplerimiz 2019’da Altındağ genelinde 10 bine yakın iş yeri denetimi gerçekleştirdi. Biz bu denetimleri çok önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Çünkü hemşehrilerimizin sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir konuda taviz vermememiz gerekir. Bu noktada zabıta ekiplerimiz de Altın Masa Çağrı Merkezimiz de 7/24 esasına göre çalışmakta. Hemşehrilerimiz 444 3919 numaralı telefondan bize her zaman kolaylıkla ulaşabilirler.” ifadelerini kullandı.