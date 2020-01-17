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Basın Futbol Turnuvası Şampiyonu TRT

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Basın Futbol Turnuvası’nın şampiyonu TRT oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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32 Televizyon kanalı ve gazetenin katılımıyla gerçekleşen turnuvanın final maçında SGK TV ile TRT karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu geçen maçın normal süresi 1-1 bitti. 

Penaltı atışlarına kalan final maçında kupaya uzanan takım TRT oldu.

Mamak Şehir Stadı’nda oynanan final maçının ardından İlk üçe giren takımlara kupaları Mamak Belediye Başkanı Murat Köse verdi.

Kapsamlı organizasyonlar gerçekleştiriyoruz

Turnuva coşkusunun centilmenlik, dostluk ve birlik içinde geçtiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Öncelikle turnuva boyunca sahada ter döken tüm basın mensubu arkadaşlarımıza katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Şampiyon olan ve dereceye giren takımlarımızı da tebrik ediyorum.” dedi.

Mamak Belediyesi olarak ilçe genelinde sporun birçok dalında kurslar verdiklerini kaydeden Köse, “Gençlerimizin sanat ve sporla iç içe bir yaşam geçirmelerini istiyoruz. Bunun içinde sağlıklı ve sporla iç içe bir gelecek için kapsamlı organizasyonlar gerçekleştiriyoruz.” dedi.
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Bugün 09:44 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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