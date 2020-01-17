Türkmen şehitleri Keçiören’de anıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 16 Ocak 1980’de Irak’ta katledilen Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Albay Abdullah Abdurrahman ve beraberindeki 3 kişiyi ölüm yıl dönümlerinde anarak, “Hiçbir geçerli gerekçe olmadan Baas rejimi tarafından idam edilen 4 dava insanı Türk coğrafyasının vicdanında derin bir yara açmıştır. Yüce rabbim başta ülkemiz olma üzere tüm Türk dünyasına böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın” dedi.

“DUALAR EŞLİĞİNDE ANITA KARANFİL BIRAKILDI”

Keçiören Belediyesi, Irak’ta Baas rejimi tarafından 16 Ocak 1980’de katledilen dönemin Irak Türkmenleri lideri Albay Abdullah Abdurrahman ve yol arkadaşları, Necdet Koçak, Rıza Demirci ve Adil Şerif adına anma programı düzenledi. Keçiören Belediyesi Kerkük Parkı'ndaki Irak Türkmen Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen anma programına belediye başkan yardımcıları Merih Karayol ve Metin Akdemir, belediye meclis üyeleri, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Necmettin Canabaz, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Türkiye’de yaşayan Türkmen vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde başlayan anma programı protokol konuşmalarıyla devam ederken, programının sonunda Keçiören Kerkük Parkı'ndaki Irak Türkmen Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıldı.

“ZULÜM GÖRENLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Turgut Altınok da 16 Ocak Türkmen Şehitleri Anma Günü’nü yayınladığı mesajla anarak şunları kaydetti:

“Irak Türkmenleri lideri Albay Abdullah Abdurrahman ile dava arkadaşları, Necdet Koçak, Rıza Demirci ve Adil Şerif’i rahmetle anıyorum. Her kim ki ülkesi, devleti, milleti ve toprakları için mücadele etmişse Rabbim bu dava insanlarından razı olsun. Başta Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören Türk ve Türkmen kardeşlerimizin sesi olmaya Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem de Türk milleti olarak devam edeceğiz.”