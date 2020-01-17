Keçiören’de 18 branşta “Okullar Ligi ve Turnuvalar” başladı

Keçiören Belediyesi, gençler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve onlara spor bilincini aşılamak amacıyla Okullar Ligi ve Turnuvalar adı altında organize edilen spor etkinliğini başlattı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleceğimiz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan gençlerimizi ilgili oldukları spor dallarında yetiştirerek onlara parlak bir gelecek hazırlıyoruz. Sporun yanı sıra eğitime destek projeleriyle 80 üniversite öğrencimize burs, LGS ve YKS kurslarımızla da gençlerimizin eğitimlerine destek veriyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Ligi ve Turnuva etkinliği Keçiören Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle atletizm, badminton, dart, masa tenisi, santranç, güreş, taekwondo, judo, tenis, yüzme, wushu, rugby, sokak oyunları, okçuluk olmak üzere 14 branşta turnuva; futsal, futbol, basketbol, voleybol branşlarında ise lig olarak düzenlenmeye başladı. Tamamlanan dart ve badminton turnuvalarında 29 takım, 116 öğrenci mücadele ederken dereceye giren okul ve öğrenciler belli oldu.

“GEÇLERİMİZİ GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Her fırsatta, “Yüzme bilmeyen gencimiz kalmasın” diyen Başkan Turgut Altınok, “Belediyemize ait olan tüm yüzme havuzlarından, spor tesislerimizden genlerimiz ve çocuklarımız faydalanabilirler. Yüzme bilmeyen gencimiz kalmasın diye okullar arası yüzme yarışması düzenleyip yavrularımızı yüzme öğrenmeye teşvik ediyoruz. 18 branşta turnuva ve lig olarak düzenlediğimiz müsabakalarla geçlerimizi geleceğe taşıyoruz.” dedi.

“MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ULAŞACAĞIZ”

Yerel yönetimler olarak gençlere verilen her türlü desteğin aynı zamanda Türkiye’nin parlak geleceğine verilen destek olduğunu da belirten Başkan Altınok, şu mesajları verdi:

“Türkiye, dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80’i Türkiye`mizde var. Türkiye`nin geleceği, istikbali ve ikbali çok parlak olacak. En önemlisi de genlerimizi hep dürüst ve öz güveni yüksek nesiller olarak yetiştireceğiz. Gönülden inanıyorum ki gençlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine inşallah en kısa sürede ulaşacaklardır.”