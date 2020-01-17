Nazım Hikmet sanatın yeni adresi oldu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, yeni hizmet döneminde açtığı beşinci kültür ve sanat yapısı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi kısa sürede Başkent Ankara'nın yeni sanat adresi oldu. 2019 yılında birbirinde farklı 60 etkinliğe ev sahipliği yapan ve gece 24.00’e açık kütüphanesiyle dikkat çeken Merkez’den 23 bin 945 Çankayalı faydalandı.

Yıl boyunca 14 konser, 20 tiyatro gösterisi, 11 sinema gösterimi ve 6 büyük panele ev sahipliği yapan Merkezde 16 ayrı branşta açılan sanat atölye ve kurslarına da Çankayalılar yoğun ilgi gösterdi. Merkez, yaz aylarında başlayan atölyelerinde 6 ayda 715 kursiyeri konuk etti. Başkentlileri sanatın her dalıyla tanıştırmayı amaçlayan Merkez’de yeni yılda da hem yetişkinleri hem de çocukları sanatla tanıştırmak için kurslar düzenlenmeye devam edecek.

Öğrencilerin en çok kullandığı alan olan kütüphanesi ile de dikkat çeken Nazım Hikmet Kültür Merkezi 2019 yılında 8 bin 250 öğrenciyi misafir etti. Özellikle üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği kütüphane çalışma alanlarıyla bölgedeki öğrencilerin ikinci adresi oldu.

FARKLI BİR SANAT MERKEZİ

Ankaralılara farklı bir sanat platformu olarak hizmet veren Merkez, usta şair Nazım Hikmet’in adını tam anlamıyla yaşatıyor. Bu yaz özellikle çocuklara yönelik atölye ve kurslarıyla dikkat çeken Merkez’de, yaratıcı drama ile çocuk yogası atölyeleri yer alıyor. Yıl boyu devam eden atölyelerde, çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel farkındalığını artıracak çalışmalar yapıldı.