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"Bir Çocuk da Sen Giydir"

Yenimahalle Belediyesi Ata Semt Birimi’nin başlatmış olduğu “Bir Çocuk da Sen Giydir” adlı proje ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Proje ile Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin bulunduğu okullara giden Ata Semt Birimi Koordinatörlüğü yetkilileri,  gönüllü ailelerin aldığı kışlık kıyafetleri, öğrencilere hediye ediyor.

Anlamlı proje gönüllüleri bekliyor

Pantolon, mont, kazak, bot, eldiven, şapka, çorap gibi birçok kışlık kıyafetin bağışlandığı projede, hem çocuklar hem de gönüller ısınıyor.

2019 yılının Aralık ayında başlayan anlamlı proje ile şuana kadar yaklaşık 100 çocuk giydirildi. “Bir çocuk da ben giydirmek istiyorum” diyen vatandaşlar Ata Semt Birimi’ne giderek ya da 0312 247 53 16 numaralı telefon numarasını arayarak bilgi alabilirler.

“Sosyal sorumluluk projelerine elimizden gelen desteği veriyoruz”

Yenimahallelilerin kaliteli bir yaşam sürmeleri adına Yenimahalle Belediye Başkanı olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini belirten Fethi Yaşar, “Göreve geldiğim günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyor ve sosyal sorumluluk projelerine elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu kapsamda birimlerimiz de kendi çapında projeler üretiyor. ‘Bir Çocuk da Sen Giydir’ projesi de bunlardan biri. Gönüllülerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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Bugün 12:14 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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