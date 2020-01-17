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Bugün 12:26 TSİ- Belediye G: Bugün 12:28 TSİ

AKOSCEP'le sorunlara hızlı çözüm

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Yenimahalle Belediyesi, iki yıl önce uygulamaya koyduğu Akıllı Kent Otomasyon Sistemi “AKOSCEP” ile 5 bin yakın vatandaşın istek ve taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu.

Elif Duman
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AKOSCEP Android ve IOS uygulamalarıyla belediye işlemlerini cep telefonundan yapabilen, cep telefonlarının veya tabletlerinin store bölümüne Yenimahalle ya da Yenimahalle Belediyesi yazarak uygulamayı ücretsiz indiren vatandaşlar sistemin keyfini sürüyor.

Zamandan tasarruf sağlayan uygulama

Yenimahalleliler, zamandan tasarruf sağlayan uygulamaya girerek istek şikayet bölümünden giderilmesi gereken eksikliklerin fotoğrafını ve konumunu belediye yetkililerine gönderiyor.

Talebin bir an önce yerine getirilebilmesi için ilgili birimleri harekete geçiren Yenimahalle Belediyesi ise sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

“Göremediğimiz eksiklikler olabilir”

Gün geçtikçe gelişen teknolojiyi takip etmek gerektiğini ve Yenimahalle Belediyesi olarak teknolojik yenilikleri kullandıklarını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle çok geniş sınırları olan bir ilçe. Belediye çalışanlarının her yere yetişmesi mümkün olmayabiliyor. Göremediğimiz eksiklikler olabilir. Bu durumda bu uygulama imdadımıza yetişiyor. Genelde şikâyetler; yollarda oluşan çukurlar, kaldırımlardaki kırıklar, ağaç budama ve sokaklara atılan çöpler ile ilgili oluyor. Yenimahalleli hemşerilerim bunları bize teknolojiyi kullanarak hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Bu sayede vatandaşlarla işbirliği içinde Yenimahalle için çalışıyoruz.’” dedi.

Aynı zamanda uygulamada borç sorgula-öde, arsa rayiç değer sorgulama, kent rehberi, hizmetler, duyurular-ihaleler, haberler ve etkinlikler gibi hizmetler de vatandaşlara sunuluyor. 2018 yılında 5 bin 127, 2019 yılında ise 4 bin 78 kişinin borç ödemesi gerçekleştirdiği uygulama ile Yenimahalle Belediyesi’nin Facebook, Twitter, web sayfası ve çağrı merkezine de kolaylıkla erişilebiliyor.
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Bugün 12:26 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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