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ANKAmall’dan çocuklara karne hediyesi

ANKAmall, çocuklar için hazırladığı birbirinden özel sürprizler ve etkinliklerle yarıyıl tatilinde çocukların uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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ANKAmall, çocuklar için hazırladığı birbirinden özel sürprizler ve etkinliklerle yarıyıl tatilinde çocukların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Çocuklar, tatil boyunca gerçekleşen etkinliklerle eğlenecek, öğrenecek ve enerji depolayacaklar. 

Karnesini getirene oyun kuponu hediye

ANKAmall tarafından Ankara’da ilk kez gerçekleştirilen, kapılarını açtığı günden bugüne Başkentlilerin akınına uğrayan Kırmızı Kış Festivali, yarıyıl tatilinde de çocuklara unutulmaz deneyimler yaşatacak. Çocuklar Festival alanında yer alan kızak rampası ve buz pistinde kış tatilinin tadını çıkarırken, karnesini getiren her çocuk eğlenceli lunapark oyuncakları için ücretsiz oyun kuponu kazanacak. Dileyen çocuklar uzman eğitmenler tarafından verilen buz pateni eğitimlerine de katılabilecek.

Kırmızı Kış Festivali, 2 Şubat tarihine kadar büyük küçük herkese eşsiz bir festival havası yaşatmaya devam edecek.

Çocuklar Hot Wheels ile ANKAmall’da Buluşuyor

Çocuklar için dünyaca ünlü Hot Wheels oyuncaklarının da yer aldığı bir oyun alanı oluşturan ANKAmall, birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları ve dijital oyun platformlarıyla çocuklara bayram tadında bir tatil yaşatacak. 17 Ocak tarihinde başlayan ve 26 Ocak tarihine kadar devam edecek olan etkinlik, haftanın her günü 12.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere doya doya eğlence yaşatacak.

Çocukça İşler Sahnesi’nde doyasıya eğlence tatilde de devam ediyor

4 Ocak tarihi itibariyle minik misafirlerini ağırlamaya başlayan ANKAmall Çocukça İşler Sahnesi, yarıyıl tatilinde de çocukların uğrak noktası olmaya devam edecek. Her hafta sonu 13.00 ve 15.00 saatlerinde birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlarıyla minik tiyatro severleri farklı masal kahramanları ile karşılayacak olan Çocukça İşler Sahnesi, 4-12 yaş arası tüm çocukları tiyatronun sihirli dünyası ile tanıştıracak.

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