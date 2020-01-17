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Sömestir tatilinde güvenli bir yolculuğa çıkacaklara Michelin’den öneriler

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, güvenli bir sürüş keyfi için sürücülerle 100 yılı aşkın bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, güvenli bir sürüş keyfi için sürücülerle 100 yılı aşkın bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam ediyor. Okulların sömestr tatili öncesinde sevdikleriyle güvenli bir yolculuğa çıkmayı planlayanlar için önemli tavsiyelerde bulunan Michelin, uzun yola çıkmadan önce lastik kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Peki kış aylarında güvenli sürüş için ne yapmak gerekiyor?

- Kış aylarında yaz lastiklerinin yol tutuşu yaz aylarına göre daha düşük olduğu için sürücülerin karlı ve buzlu zeminde düşük hızda seyretmesi gerekiyor. Kış lastikleri zorlu hava koşullarında zemine daha iyi tutundukları için yaz lastiklerine göre durma mesafesini de yarı yarıya düşürüyor.

- Otomobilinizi donatacağınız kış lastiklerinin aynı marka ve desen olmasına özen gösterin.

- Güvenliğiniz için, araç üreticinizin tavsiye ettiği ebatları tercih edin.

- Arıza durumunda, otoyol kenarlarındaki ‘Acil Durak’ alanlarına gidin ve mümkün olduğunca sağa park ederek dörtlü flaşörlerinizi yakın.

- Akü kontrolünün yapılması ve radyatördeki suyun donmaması için mutlaka antifriz kullanın.

- Silecek suyunuzun cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan koruyan alkol içermeyen bir silecek sıvısı olmasına özen gösterin.

- Kış mevsimi yol şartlarında takip mesafesine, yüksek hızda seyretmemeye, ani fren ve hızlanmadan kaçınmaya ve kısa farları sürüş esnasında sürekli açık tutmaya dikkat edin.

Yola çıkmadan önce çocuk koltuklarının uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun ve güvenli şekilde bağlandığını kontrol edin.

- Yedek lastiklerinizi de kontrol edin. Seyahatinizde güvenli bir sürüş için, araç lastiklerinizin kontrol edilmesi şart. Bu sebeple yola çıkmadan önce yedek lastikleriniz de dâhil olmak üzere, tüm lastiklerinizi kontrol ettiğinizden emin olun.

- Lastiklerinizde sürüş performansınızı etkileyecek kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonların olup olmadığını kontrol edin. Aşınma belirtilerini gözle ve elle kontrol etmenizin yanı sıra, diş ölçer yardımıyla da lastiğin farklı noktalarının diş derinliğini gözden geçirin.

- Lastiğinizin doğru basınç seviyesinde olduğundan emin olun. Lastik aşınmasının yasal sınırı 1.6 mm’dir. Şayet lastiğiniz bu sınırı aşmışsa hemen değiştirin.

- Alacağınız hiçbir önlem, sizin sürüş boyuncaki dikkatinizden değerli olamaz. Bu sebeple, karşılaşacağınız riskleri önceden görmek amacıyla mümkün olduğunca ileriye bakın ve sabit hızda devam edin.

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