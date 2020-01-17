Ankaralı genç sinemacılar “Dijital Yalnızlık” temalı yarışmadan ödülle döndü

Sabancı Vakfı’nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine Ankaralı yönetmenler imza attı.

Bu yıl toplam 490 film ile rekor başvuru alan “ Dijital Yalnızlık” temalı 4. Kısa Film Yarışması’nda ikincilik ödülü “Nasıl Bilirdiniz?” filmiyle Ankara’dan Ayşenur Erdoğan Gökçe’ye giderken, üçüncülük ödülünün sahibi “Dijital Pizza” filmiyle Ankara’dan Veysel Aslan oldu. Ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın elinden alan Ayşenur Erdoğan Gökçe 15 bin TL, ödülünü Oscar ödüllü film müziği bestecisi Ludovic Bource’un elinden alan Veysel Aslan da 10 bin TL ödül kazandı.

Yönetmen-senarist Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncu Hazar Ergüçlü, dünyaca ünlü Filistinli çağdaş yönetmen Najwa Najjar, Makedonya’dan ünlü yapımcı ve oyuncu Labina Mitevska ve İtalya’dan Venedik Film Festivali programcısı Teresa Cavina’dan oluşan jüri, birincilik ödülünü “Parti” filmi ile Efe Can Yıldız’a verdi. “Girdap” filminin yönetmeni Cüneyt Işık da Mansiyon ödülüne layık görüldü.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı “Günümüzde teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylaştırıcılığı ve gelişmemize yaptığı katkıları asla unutmamalıyız. Ancak teknolojiyi ihtiyaçtan ziyade amaca dönüştürdüğümüzde özellikle gençleri tehdit eden dijital bağımlılık ortaya çıkıyor. Manchester Üniversitesi’nin ‘Yalnızlık Çalışması’ araştırması, 16-24 yaşları arasındaki gençlerin dijital bağımlılık nedeniyle büyük ölçüde güçlü yalnızlık duygusuna sahip olduklarını gösteriyor. Güçlü yalnızlık duygusu birçok sosyal sorunu da beraberinde getiriyor. Elbette, dijitalleşmenin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmalıyız, yeni teknolojiler üretmeliyiz. Ancak dijital dünyanın hayatımıza olumlu katkı sağlayabilmesi için; dozunda ve doğru amaçla kullanımına özen göstermeliyiz. Gençlere şunu söylemek istiyorum; dijital dünyayla bağlantılı olacaksınız, olmalısınız, ama asla ona bağımlı olmayın.” dedi.

Güler Sabancı, “ Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla düzenlenen yarışma ile toplumsal sorunlara genç sinemacıların dilinden dikkat çekmenin yanı sıra, genç sinemacıların gelişimine de katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurguladı.