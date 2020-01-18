Başkan Altınok’tan öğrencilere sömestir hediyesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte tüm öğrencilere teleferik ve Deniz Dünyası gezisinin ücretsiz olduğunu duyurdu. Başkan Altınok yayımladığı mesajda, ”Sömestir boyunca tüm çocuklarımıza teleferik ve Deniz Dünyası gezisini ücretsiz yaptık. Sevgili öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize zihnen, bedenen ve ruhen dinlenebilecekleri güzel bir sömestir diliyorum.” dedi.

“SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Esertepe ve Yayla mahallelerinde karne alan çocuklarla bir araya gelen, karnelerini gösteren çocuklara satranç takımı, futbol ve basketbol topu hediye eden Başkan Altınok, sömestir boyunca Deniz Dünyası ve teleferik gezisinin öğrencilere ücretsiz olduğunu duyurduğu mesajında şunları belirtti:

“Sevgili öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize zihnen, bedenen ve ruhen dinlenebilecekleri güzel bir sömestir diliyorum. İki haftalık tatil süresi boyunca devletimizin ve milletimizin geleceği olan tüm öğrencilerimize teleferik ve Deniz Dünyası gezisi ücretsiz olacak. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik diğer sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimiz de sömestir boyunca devam edecek. Yerel yönetimler olarak, ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak olan gençlerimizi özgüveni yüksek bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Gönülden inanıyorum ki, gençlerimiz ve çocuklarımız aldıkları karneleri referans alarak tespit ettikleri eksikliklerini telafi etmek adına ikinci döneme daha azimli, zinde ve motivasyonları yüksek olarak başlayacaklar. ”