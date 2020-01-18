Başkan Oğuz öğrencilerin heyecanına ortak oldu

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yarıyıl tali öncesinde İmrendi İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Sınıfları dolaşan Oğuz burada öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilere karnelerini veren Oğuz, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatilde kaliteli vakit geçirin

Başkan Oğuz, öğrencilere yarıyıl tatili süresince iyi ve kaliteli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Sizler ülkemizin yarınları geleceğisiniz. Geleceğin cumhurbaşkanları, başbakanları, milletvekilleri ve belediye başkanları olacaksınız. Yarınlara umutla bakmamızı sağlayacaksınız. Geride kalan dönemde gösterdiğiniz gayret ve azmi diğer dönem de göstermenizi istiyorum. Okul hayatınızda başarılar diliyorum hepinizi tebrik ediyorum.” dedi.