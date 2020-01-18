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Mobil Okul öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Mamak Belediyesi’nin alternatif eğitim projelerinden biri olan Mobil Anaokulu’nda, 150 öğrenci karne heyecanı yaşandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi’nin dezavantajlı bölgelerde uyguladığı Mobil Anaokulu’nda, okul öncesi eğitime katılamayan 3-6 yaş grubu için özel olarak tasarladığı otobüste miniklere hem eğlence hem de eğitim ulaştırıldı. Öğrenmenin yanı sıra oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiren miniklere, yarıyıl karnelerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir verdi.

İkinci mobil anaokulunun müjdesini verdi

Hem toplumsal hem de kişisel gelişiminin temelini eğitimin oluşturduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Okul öncesi eğitim son derece önemli. Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen minik öğrencilerimizin mobil anaokulu uygulaması ile eğitimi ayaklarına götürüyoruz. Bugünde onların karne heyecanına ortak olduk. Çocuklarımıza hayat boyu başarılar ve iyi tatiller diliyorum.” dedi.

İkinci mobil anaokulunun da müjdesini veren Köse, “ Yakın zamanda ikinci otobüsümüzde yollara çıkacak. Böylelikle okul öncesi eğitim alan çocuk sayımızda artacak.” dedi.
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Bugün 10:27 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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