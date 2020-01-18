Başkan Yaşar, öğrencileri karne günü yalnız bırakmadı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yarıyıl tatiline girecek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Batıkent Destek Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yaşar “ Yenimahalle’de her projeyi sizlerin geleceğini düşünerek hazırlıyoruz.” dedi.

6,7 ve 8’inci sınıflarda öğrenim gören gençlere,okula yardımcı eğitim hizmeti sunan Batıkent Destek Eğitim Merkezinde, karne sevinci yaşayan gençlerle bir araya gelen Yaşar, öğrencilerle birlikte yarıyıl tatili öncesi pasta kesti.

300öğrencinin eğitim hizmetinden faydalandığı Batıkent Destek Eğitim Merkezinde, yarıyıl tatilinde okumaları için roman ve hikaye kitabı da dağıtan Yaşar, karne heyecanı yaşayan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Aydınlık Türkiye’nin yolu eğitimden geçiyor”

Kitap dağıtımı sonrasında öğrencilere seslenen Yaşar “ Yenimahalle Belediyesi olarak sizlerin daha iyi yetişmesi, gelecekte ülkemize fayda sağlayacak ve katkı sunacak mevkilerde bulunmanız için elimizden gelen bütün olanakları seferber ediyoruz. Geleceğin mimarları, hâkimleri, doktorları, bürokratları Yenimahalle’den çıksın istiyoruz. İlçemize açtığımız etüt merkezleri ve kreşlerde binlerce çocuk ve genç eğitim görüyor. Ayrıca Yenimahalle’de devlet okullarına büyük destek veriyoruz. Türkiye’nin aydınlık ve çağdaş bir geleceğe kucak açmasının yolu çocuklarımızın ve gençlerimizin kaliteli eğitim almasından geçiyor. Bu düşünceleri esas alarak Yenimahalle’de durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Yarıyıl tatilinizin güzel ve neşeli geçmesini diliyorum.” dedi.

Miniklerin karne sevinci gözlerine yansıdı

Ayrıca karne heyecanı, 10 ayrı noktada,3-6 yaş arası minik Yenimahalle sakinine kreş ve gündüz bakım hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi Kreşlerinde devam etti. Aileleri ve öğretmenleri ile birlikte düzenlenen etkinliklerde karne sevinci yaşan minikler, çeşitli oyunlar oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.