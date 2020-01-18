Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:39 TSİ- Belediye G: Bugün 10:40 TSİ

Başkan Altınok: ''Hiçbir şey vatandaşımızın huzur ve güvenliğinden önemli olamaz''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden ilettiği talebi üzerine gecekondu yıkımı için talimat verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden ilettiği talebi üzerine gecekondu yıkımı için talimat verdi. Başkan Altınok, “Vatandaşımız sosyal medya üzerinden bize ulaşarak söz konusu gecekondunun neden yıkılması gerektiğini fotoğraflarıyla birlikte anlatmış. Gece geç saatlerde bu metruk gecekondunun etrafı kim olduğu belirsiz kişilerin uğrak noktası olmuş. Biz de bunu tespit ettik ve ertesi gün derhal yıkılması talimatını verdik. Bizim için hiçbir şey vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinden daha önemli olamaz.” dedi.

“HİZMETLER YAPMAYA, ESERLER BIRAKMAYA GELDİK”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya üzerinden kendisine gelen her türlü mesajı ve yorumu tek tek incelediğini ve vatandaşların anlık taleplerini anında yerine getirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Geçmişte olduğu gibi bugünde hizmetler yapmaya, eserler bırakmaya geldik. Bizim için esas olan vatandaşlarımızın beklentileri, talepleri ve huzurudur. Bu anlamda vatandaşlarımızın şahsıma ve belediyemize rahatça ulaşabilmeleri için bir yandan sokaklarda gezerek bir yandan da iletişim araçlarını verimli kullanarak ulaşılabilir olmayı sürdürüyoruz. Hizmet kalitemizi artıracak her türlü teknik ve teknolojik gelişmeyi belediyemiz iç hizmetlerinde hayata geçiriyoruz. Şikâyet ve talep ağı kurulması için verdiğim talimat neticesinde oluşturduğumuz birçok mecra var. Vatandaşlarımızdan gelen memnuniyet geri dönüşleri iletişim mekanizmamızın tıkır tıkır işlediğini gösteriyor.” 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen’e ziyaret mask
Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen’e ziyaret
Bin Çocuk Korosu kayıtları başladı mask
Bin Çocuk Korosu kayıtları başladı
Başkan Oğuz esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı mask
Başkan Oğuz esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı
Mamak’ta yarıyıl tatil zilini Bakan Selçuk çaldı mask
Mamak’ta yarıyıl tatil zilini Bakan Selçuk çaldı
Başkan Yaşar, öğrencileri karne günü yalnız bırakmadı mask
Başkan Yaşar, öğrencileri karne günü yalnız bırakmadı
Mobil Okul öğrencileri karne heyecanı yaşadı mask
Mobil Okul öğrencileri karne heyecanı yaşadı
Başkan Oğuz öğrencilerin heyecanına ortak oldu mask
Başkan Oğuz öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Altındağ kreşlerinde karne sevinci mask
Altındağ kreşlerinde karne sevinci
Başkan Altınok’tan öğrencilere sömestir hediyesi mask
Başkan Altınok’tan öğrencilere sömestir hediyesi
Başkan Demirel karne dağıttı mask
Başkan Demirel karne dağıttı

Bugün 10:39 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen’e ziyaret mask
Kolombiya Büyükelçisinden Taşdelen’e ziyaret
Bin Çocuk Korosu kayıtları başladı mask
Bin Çocuk Korosu kayıtları başladı
Başkan Oğuz esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı mask
Başkan Oğuz esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı
Mamak’ta yarıyıl tatil zilini Bakan Selçuk çaldı mask
Mamak’ta yarıyıl tatil zilini Bakan Selçuk çaldı
Başkan Altınok: ''Hiçbir şey vatandaşımızın huzur ve güvenliğinden önemli olamaz'' mask
Başkan Altınok: ''Hiçbir şey vatandaşımızın huzur ve güvenliğinden önemli olamaz''
Mobil Okul öğrencileri karne heyecanı yaşadı mask
Mobil Okul öğrencileri karne heyecanı yaşadı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar mask
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar
Ankara Ülkü Ocaklarından Karne Hediyesi mask
Ankara Ülkü Ocaklarından Karne Hediyesi
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda mask
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda
Altındağ’da “balık” operasyonu mask
Altındağ’da “balık” operasyonu
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı mask
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir! mask
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir!

GALERİ

“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL