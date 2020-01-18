Başkan Altınok: ''Hiçbir şey vatandaşımızın huzur ve güvenliğinden önemli olamaz''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden ilettiği talebi üzerine gecekondu yıkımı için talimat verdi. Başkan Altınok, “Vatandaşımız sosyal medya üzerinden bize ulaşarak söz konusu gecekondunun neden yıkılması gerektiğini fotoğraflarıyla birlikte anlatmış. Gece geç saatlerde bu metruk gecekondunun etrafı kim olduğu belirsiz kişilerin uğrak noktası olmuş. Biz de bunu tespit ettik ve ertesi gün derhal yıkılması talimatını verdik. Bizim için hiçbir şey vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinden daha önemli olamaz.” dedi.

“HİZMETLER YAPMAYA, ESERLER BIRAKMAYA GELDİK”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya üzerinden kendisine gelen her türlü mesajı ve yorumu tek tek incelediğini ve vatandaşların anlık taleplerini anında yerine getirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Geçmişte olduğu gibi bugünde hizmetler yapmaya, eserler bırakmaya geldik. Bizim için esas olan vatandaşlarımızın beklentileri, talepleri ve huzurudur. Bu anlamda vatandaşlarımızın şahsıma ve belediyemize rahatça ulaşabilmeleri için bir yandan sokaklarda gezerek bir yandan da iletişim araçlarını verimli kullanarak ulaşılabilir olmayı sürdürüyoruz. Hizmet kalitemizi artıracak her türlü teknik ve teknolojik gelişmeyi belediyemiz iç hizmetlerinde hayata geçiriyoruz. Şikâyet ve talep ağı kurulması için verdiğim talimat neticesinde oluşturduğumuz birçok mecra var. Vatandaşlarımızdan gelen memnuniyet geri dönüşleri iletişim mekanizmamızın tıkır tıkır işlediğini gösteriyor.”