Mamak’ta yarıyıl tatil zilini Bakan Selçuk çaldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarıyıl karne dağıtım törenini Mamak’ın Kızılca Mahallesi’nde bulunan Zeki Tartaç İlkokulunda gerçekleştirdi. Öğrencilere karne dağıttıktan sonra okul zilini eline alan Bakan Selçuk, öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yarı yılını tamamladıklarını beyan eden zili çaldı.

Öğrencilerin karne heyecanına Bakan Selçuk’un yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, Vali Yardımcısı Ali Sözen, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel’de ortak oldu.

Okuldaki öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mangala oyunu, boyama çantası ve okuma kitabı, kalem seti hediye edildi. Öğrencilerle aynı sıraya oturarak minklerin karne heyecanına ortak olan Bakan Selçuk ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğrencilere sağlıklı ve mutlu bir yarıyıl tatili diledi.

Çocuklarımızın sorumluluk sahibi olmalarını istiyoruz

Karnelerdeki sonuçlarla fazla ilgilenilmemesi gerektiğini ifade eden Bakan Selçuk, eğitimin bir maraton koşusu olduğunu yineledi. Selçuk, “Güneşli, güzel bir günde bir köy ilkokulundayız.

Karne dağıtımını yapıyoruz. Biraz önce çocuklarımızla birlikte sınıflarda karne dağıtım işlemini gerçekleştirdik. Her birine tek tek karnelerini verirken gözlerindeki, yüzlerindeki gülümsemeyi görme şansımız oldu.

Elbette ara tatiller bir nefeslenme ve çocuklarımızın zihinlerinin tazelenmesi ve okulun dışındaki hayatla tanışmaları için bir fırsat. Bu tatili velilerimiz açısından değerlendirmek elbette önemli ama her şey sadece karne değil, not değil.

Çocuklarımız karnenin dışında çok çok daha fazla bir varlık. O nedenle sadece çocuğun bütün hayatını özetleyen ve çocuğun bütün özelliklerini gösteren bir araç değil. O nedenle çocuklarımızın karneleri üzerinden olumlu ya da olumsuz çok fazla düşünce belirtmemekte yarar var.

Önemli olan çocuklarımız tatil fırsatını tabiatla, büyükleriyle, akranlarıyla bir araya gelerek, orman gezileri düzenleyerek, kitap okuma fırsatını daha çok yaşadıkları bir tatil yaşayabilirler. Önemli olan uzun boylu ne yapabileceğimizdir. Eğitim bir maraton koşusudur, 100 metre koşu değildir.

Çocuklarımızı sadece belli zaman diliminde sıkıştırarak ve strese sokarak başarı elde etmek mümkün değil. Sorumluluk sahibi olmalarını önemsiyoruz.” dedi.

Etkinliklerle zenginleşmelerini bekliyoruz

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karnelerine iliştirilen etkinlik kağıtları hakkında da bilgi veren Selçuk, öğrencilerden tatili boş geçirmemelerini istedi. Bakan Selçuk, “İlkokul ve ortaokul çocuklarımız için sorumluluk anlamında birkaç tane oyun ve etkinlik ürettik.

Bunu da her öğrencimize dağıtıyoruz. İlkokul öğrencilerimiz için ‘Yarıyıl tatiline hoş geldin' adı altında bir etkinlik kağıdımız var. Bu etkinlik kağıdıyla birlikte çocuklarımıza soruyoruz, ‘Keşfetmeye hazır mısınız?' diyoruz. ‘Toplanın çocuklar, yoğurt mayalıyoruz' diyoruz. Çocuklarımızın aileleriyle beraber ailenin içindeki işlere karışmaları ve beraber yapmalarını önemsiyoruz. Çocukların ev temizliğinde görev almalarını istiyoruz.

Çocukların belki parkların temizliğinde, çevre temizliğinde aktif olarak farkındalıklarını yükseltmelerini istiyoruz. Türkiye haritasını tekrar tekrar çizerek, illerin üzerinde durarak arkadaşlarıyla sohbet etmelerini istiyoruz. Bu arada işaret dili öğrenmeleri için teşvik ediyoruz.

‘Ellerimiz konuşsun' adı altında görevimiz var. Ortaokul öğrencileri için görevler ise; ‘384 saat adı altında ortaya koyduğumuz bir görev kağıdında da ortaokul çocuklarımızın yaşlarına uygun olarak görevler var. Örneğin her çocuğumuzun, kız erkek fark etmez, kravat bağlamayı öğrenmesinden tutun da kaşık havasıyla oynaması, yani bizim folklorumuzu, geleneğimizi tanıması anlamında bazı etkinlikler yapmaları.

‘Türk kahvesi yapmayı biliyor musunuz, çocuklar?' diye bir sorumuz var. Bunu yapmayı öğrenmelerini çok istiyoruz. Çünkü kültürümüzün tanınmasını, değerlerimizin yaşarken edinilmesini önemli buluyoruz. Bu müfredatla verilecek bir husus değil. Değerler yaşarken, hayatın içinde hal üzerinden öğrenilir. O yüzden çocuklarımızın bu etkinliklerle zenginleşmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karne üzerinden baskı kurmak doğru değil

Öğrencilerin yanı sıra ailelere de tavsiyelerde bulunan Selçuk, “Çocuklarımızın hayatını, dersin dışındaki hayatını da zenginleştirmek için elimizden geleni yapalım. Karne üzerinden bir baskı kurmak ve çocuklarımızda yanlış beklentiler oluşturma konusunda özveriye ihtiyacımız var. Ben hayırlı uğurlu, verimli bir ara tatil olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.