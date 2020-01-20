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Satın Alma Sahiplen!

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2019 yılında 1003 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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1003 SOKAK HAYVANINA YENİ YUVA

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2019 yılında 1003 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. Hayvan sahiplenilmesi konusunda “Satın alma sahiplen” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan Çankaya Belediyesinin hayvanları sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden yetkililer, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatı gerçekten farklı olsun. Bunun için sahiplendirme yaparken de onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeğimizi sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz” dedi. Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren yetkililer, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının popülasyonu konusunda kısırlaştırmaya da önem veren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında 2 bin 523 kısırlaştırma işlemi uyguladı. Merkez 73 bin 840 hayvana ise tedaviye yönelik işlem gerçekleştirdi. 
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Bugün 09:23 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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