Etimesgut Belediyespor Karabükspor'u 3-0 yendi

TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ligin 19. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı başkent ekibi 3-0 kazandı. Maçın gollerini 17 ve 28. dakikada Akın Akman, 71. dakikada Berat Tosun kaydetti.

Etimesgut Belediyespor bu sonuçla puanını 24'e çıkardı. Ligin 2. yarısına Niğde galibiyetiyle başlayan Siyah beyazlı ekip, bu galibiyetle taraftarına umut verdi. Etimesgut Belediyespor bu hafta 26 Ocak tarihinde Bodrum deplasmanına gidecek. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, takımı galibiyetinden dolayı kutladı.