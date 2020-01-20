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Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu

Yenimahalle Belediyesi’nin Ankara dışından gelen ve kanserle mücadele eden hasta ve hasta yakınları için 2014 yılında hizmete açtığı Zübeyde Hanım Konukevi, açıldığı günden beri 150 bine yakın kişiyi ağırladı.

Elif Duman
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Ankara’nın tek kanser hastanesi olan Onkoloji Hastanesi yanında bulunan misafirhane, şehir dışından gelip günlerce hastane bahçesinde beklemek zorunda kalan hasta yakınlarının barınma sorununu çözdü.

Ev ortamını aratmayan hizmet

4 bin 600 metrekare alana sahip konukevi birer, ikişer, üçer kişilik oda seçenekleri ile 5 yıldızlı otel konforu sunuyor. Banyodan televizyona kadar her ayrıntının düşünüldüğü merkezde ayrıca ücretsiz 3 öğün yemek olanağı, internet kafe ve otopark da yer alıyor. 200 yatak kapasiteli merkez, hasta yakınlarına ev ortamını aratmayan sıcak bir yuva oluyor.

Kadın sığınmaevine de tam destek

Sadece konuk evi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayan tesis personelleri yemeklerini de kendileri yaparak, Yenimahalle Belediyesi kadın sığınma evinin de günlük yemek ihtiyacını karşılıyor. Artan yemeklerin de değerlendirildiği konukevinden, barınaktaki sevimli dostlara da yemek yardımı yapılıyor.

Başkent’e yapılan en hayırlı yatırım

11 yıldır Yenimahalle’ye irili ufaklı yüzlerce yatırım yaptıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hizmet binaları, alt yapı, üst yapı ulaşım her biri belediyelerin işi. Biz de bugüne kadar gece gündüz demeden çalıştık. Birçok örnek çalışmaya imza attık. Adımızı Türkiye’de duymayan kalmadı. Elbette gurur duyuyorum. Ama sosyal projeler, direk vatandaşın derdine derman olan işler evime huzurla gitmemi sağlıyor. Konukevi hep hayalini kurduğum bir hizmetti. Yaklaşık 6 yıldır oradan yerli, yabancı binlerce vatandaşı ağırlıyoruz. Aldığımız hayır duaları bize de Yenimahalleli hemşerilerime de bir ömür yeter.” diye konuştu.
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Bugün 09:32 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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