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Tekvando’da Türkiye Şampiyonu Mamak’tan

Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Mamak Belediyesi Tekvando Takımı, 68 ilden 522 kulüp ve 1500 sporcu arasından 3 üçüncülük, bir Türkiye Şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Elif Duman
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Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Mamak Belediyesi Tekvando Takımı, 68 ilden 522 kulüp ve 1500 sporcu arasından 3 üçüncülük, bir Türkiye Şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadeleleri Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tribünden izledi. Tekvando Şampiyonası'nda Mamak Belediyesi Tekvando Takımı’ndan Tuğba Yılmaz 53 kg. Türkiye Şampiyonu olurken, Mehmet Kani Polat 68 kiloda, Safiye Polat 53 kiloda ve Kemal Külük 63 kiloda Türkiye 3.’sü olarak Mamak’ın gurur kaynağı oldu.

Büyük bir potansiyelimiz var

Spor’un farklı kültürlerden milyonlarca insanı birleştirici ve kaynaştırıcı yönü olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çok büyük bir potansiyeli barındıran ilçemiz bugüne kadar çok başarılı sporcular yetiştirdi. Bizler de yerel yönetimler olarak gençlerimizi sporla geleceğe hazırlamak için plan ve projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Mamak’ta birçok alanda Türkiye, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıksın istiyoruz. Bunun içinde Mamak’ta sporu daha da geliştirmek adına gerekli alt yapıyı oluşturarak yeni adımlar atıyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.” dedi.
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Bugün 09:37 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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