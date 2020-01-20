Keçiören’deki Çocuk Korosu Konserinde Sümer Ezgü Coşkusu

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu Konserine ailesi ve torunlarıyla birlikte katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir kişi bir dünyayı değiştirebilir veya bir kişi dünyayı karanlığa sürükleyebilir. Bu nedenle çocuklarımızın her biri bir gelecek, her biri kocaman bir dünyadır. Çocuklarımızın üzerine titreyerek el ele verip onlara daha güzel bir gelecek bırakacağız.” dedi.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen Çocuk Korosu Konseri, koro şefi Senem Aypar’ın yönetiminde ve minik çocukların seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Keçiörenli ailelere eğlenceli bir akşam yaşattı. Konuk sanatçı Sümer Ezgü’nün de sahne aldığı akşamda salondaki vatandaşlar coşkulu türkülere eşlik ederek konserin tadını doyasıya çıkardılar.

TELEFERİK VE DENİZ DÜNYASI SÖMESTİRDE ÜCRETSİZ

Başkan Turgut Altınok, salondakilere hitaben yaptığı konuşmasında sömestre giren çocuklara teleferik ve Deniz Dünyası gezisinin ücretsiz olduğunu hatırlatarak, “Devletlerin ve milletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Bu güzel konserle geleceğimiz olan çocuklarımızın dünyasına yolculuk yaptık. Sömestir boyunca teleferiğimiz ve Deniz Dünya’mız çocuklarımıza ve velilerimize ücretsiz. Aynı zamanda belediyemiz bünyesinde sahnelenen iki çocuk tiyatromuz var. Bunlar da ücretiz olarak sömestir boyunca çocuklarımızın hizmetinde olacak.” diye konuştu.

“DÜNYANIN EN GÜZEL MEYDANINI KEÇİÖREN’E YAPACAĞIZ”

Başkan Turgut Altınok, Keçiören’e hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyduğunu, 2020 yılında da birçok yeni projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Keçiören’imiz, Türkiye’nin her yerinden gelip evini, yuvasını kuran insanlardan oluşuyor. Aslında Keçiören bir Türkiye’dir. Keçiören’i; çocuk, yaşlı, genç ve engelli vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılayan bir ilçe haline getirdik. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek. Şehrimiz daha temiz, huzurlu ve güvenli olacak. 2020 yılı birçok projemizin temelini de attığımız yıl olacak. Önümüzdeki ay Cumhuriyet Kule’mizin ihalesini yapıyoruz. 2021 yılında da inşallah Cumhuriyet Kule’mizin açılışını yapacağız. Cumhuriyet Kule’mizde çocuklarımız ve gençlerimiz için uzay terası ve bilim merkezleri var. Belediye hizmet binamızın arkasında başlattığımız 400 araçlık otopark ve süs havuzu ile Türkiye olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu proje; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir. Dünyanın en güzel meydanını Keçiören’e yapacağız.”

Başkan Turgut Altınok konuşmasının sonunda, koroya ve konuk sanatçı Sümer Ezgü’ye teşekkür ederek, “Gönülden, sevgi ile Keçiören’e gelip eserleri ile bizlere arşiv bırakan, ezgileriyle Anadolu'yu Keçiören’e taşıyan değerli sanatçımız Sümer Ezgü’ye ve koro şefimiz Senem Aypar’a bu güzel konser için teşekkür ediyorum” dedi.