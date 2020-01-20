Büyükelçi eşleri Çankaya Evine renk katıyor

Çankaya Belediyesinin hobiden meslek edindirmeye kadar farklı kurslarda Çankayalılara hizmet verdiği Çankaya Evlerinde her yaştan binlerce vatandaşa kapılarını açarken kurslara katılan farklı ülkelerden kursiyerler de renkli kişilikleriyle kursların gözbebeği olmaya devam ediyor.

Çankayalıların adeta ikinci evleri özelliğini taşıyan ve 27 Çankaya Evinden birisi olan Bayraktar Çankaya Evinde dikiş nakış kursuna katılan Letonya, Makedonya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçilerinin eşleri bir yandan kursa renk katarken bir yandan da diktikleri kıyafetlerle takdir topluyorlar.

Ekim ayında eğitmenleri Saadet Kayalı ile başladıkları kursta epey bir yol kat eden Letonya Büyükelçisinin eşi Anta Spunde, Makedonya Büyükelçisinin eşi Zvonko Mucunskı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisinin eşi Pauline Mulumba Haziran ayına dek sürecek kurs boyunca derslerde Türk arkadaşlarıyla kursun keyfini çıkarıyorlar.

Yetenekleri ve el becerileri ile dikiş nakış kursunda yabancılık çekmeyen Büyükelçi eşleri Salı gününü iple çekiyorlar. Diplomat eşlerine de kursu tavsiye eden eşler, kendilerine bu imkanı sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür ettiler.