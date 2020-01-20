Mahalle Kültür Evi için geri sayım başladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatleri arasında yer alan ve ilçedeki tüm merkez mahallelere yapılacak olan Mahalle Kültür Evleri projesinin ilki için kollar sıvandı. Atatürk Mahallesi’nde yapılacak olan ilk mahalle kültür evinde, çok amaçlı salondan kütüphaneye, dersliklerden sanat atölyelerine kadar birçok donatı yer alacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, seçim döneminde belediye başkanı seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi vadettiği projeler arasında yer alan Mahalle Kültür Evleri’nin ilkinin hayata geçirilmesi için geri sayım başladı.

Proje tamam sıra ihalede

Mahalle Kültür Evleri’nin ilki, ilçenin en kalabalık nüfusa sahip olan mahallesi olan Atatürk Mahallesi’nde yapılacak. Projesi hazırlanan mahalle kültür evinin yapım ihalesi, 4734 sayılı ihale kanunu uyarınca açık ihale usulüne göre e-ihale olarak 13 Şubat’ta gerçekleştirilecek. İhalenin ardından mahalle kültür evi 150 iş gününde tamamlanacak.

Kütüphaneden sanat atölyelerine

Mahallelilik bilincini artıracak, birlik ve beraberliği pekiştirecek, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sunacak olan Mahalle Kültür Evi birçok donatıyı bünyesinde barındıracak. Mahalle kültür evinde, 200 kişilik çok amaçlı salon, kütüphane, fuaye alanı, 6 adet derslik, resim, müzik ve el sanatları atölyeleri ile öğretmenler odası yer alacak. 550 metrekare inşaat alanına sahip olacak ve İki katlı olarak inşa edilecek mahalle kültür evi, kültür değerlerimizi yansıtan bir mimariye sahip olacak.

Engelsiz bina özelliği

Engelli bireylerin erişimi ve kullanımı açısından tüm detayların düşünüldüğü mahalle kültür evi engelsiz bina özelliğinde inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılacak olan mahalle kültür evleri projesi, Atatürk Mahallesi’nin ardından ilçedeki diğer merkez mahallelerde de hayata geçirilecek.

Tüm merkez mahallelerde olacak

Başkan Oğuz, ilçeye önemli bir değer katacak olan mahalle kültür evleri projesinin, tüm Kahramankazan halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de mahalle kültür evleri olacak. İlkini Atatürk Mahallemizde yapacağımız bu kültür evlerini daha sonra tüm merkez mahallelerimizde de yapacağız. Bu hizmetleri halkımızla, devletimizle, iktidarımızla omuz omuza yürek yüreğe gerçekleştiriyoruz. Projemize desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a tüm Kahramankazan halkı adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.