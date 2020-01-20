İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan'ın, "Eğitim hepimizin işi, hepimizin meselesi. Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirme noktasında kurul çalışmalarına destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini içeren açılış konuşmasının ardından, toplantı gündemine geçildi.

Toplantıda, 2019 yılında 48 bin işyerini ziyaret ettiklerini vurgulayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ankara İl Müdürü Arif Ay'ın, Çalışma ve İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'nün 2019 yılına ilişkin faaliyetleri; istihdam verileri, meslek edindirme kursları, engellilere yönelik kurslar, işbaşı eğitim programları ve toplum yararına programları içeren sunumu, kurul üyelerince değerlendirildi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi de, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Mesleki ve Teknik Eğitime Genel Bakış'ı çerçevesinde 2019 yılı verileri üzerine konuştu, 2020-2021 Öğretim Yılı için alan/dal açma-kapama teklifleri üzerine bilgilendirme yaptı. Ekşi, meslek liselerinin sektörlerle eşleşmesinin çok önemli olduğunu, sihirli kelimenin istihdam olduğunu söyledi.

Kurul üyelerinin gündem üzerine görüşlerini açıklayarak katkı sunduğu toplantıda ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da; usta ve kalfa yetiştiren mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların istihdam oranlarının yüksek olduğunu, bu anlamda mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesinin istihdama çok olumlu katkılar sunacağını dile getirdi. Eğitim-özel sektör birlikteliğinin geliştirilmesi gerektiğine değinen Ar, mesleki eğitimde alanların ve müfredatın sektörlerin ihtiyacına göre sürekli güncellenmesinin önemine vurgu yaptı.

ANKESOB Başkan Vekili Ar, toplantıda Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan ile Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi ve Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay'a, ANKESOB tarafından, mesleki eğitim ve istihdama ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar ile mesleki eğitim ve çıraklık eğitimi uygulamaları ve bu uygulamaların istihdamla ilişkisini güçlendirmeye yönelik görüş ve önerilerini içeren birer dosya sundu.