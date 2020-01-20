Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:07 TSİ- Gündem G: Bugün 17:08 TSİ

Türkiye'nin beklediği oyunlar belli oldu

Türkiye’de 65 oyunun yetkili satıcısı olan Oyunfor.com, Türkiye’de ön siparişte en çok ilgi gören oyunları açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Grafikleri ve oynanış mekanikleri son dönemde giderek gelişen oyunlar, tıpkı birer Hollywood prodüksiyonu gibi her aşaması ince elenip sık dokunarak hazırlanıyor. Milyonlarca dolar harcanarak hazırlanan PC, konsol oyunları ve mobil oyunlar, harcamalar açısından da önemli bir ekonomik gösterge sunuyor.

Türkiye’nin 2020 oyun harcamalarında yüzde 50 artış bekleniyor

Türkiye’de oyun severler 2018 yılında 853 milyon dolar oyun harcaması gerçekleştirdi. Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “2019 yılında oyun harcamaları yüzde 50 arttı ve kişi başı 150 TL oldu. Bu sene de artışın benzer bir oranda gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle 2020’de çıkacak heyecan verici birçok oyun var, bunlar kur farkından dolayı artan fiyatlara rağmen harcamaların belirli bir çizgide kalmasını sağlayacaktır.” dedi.

İzmir, İstanbul’u geride bıraktı

Oyunfor.com verilerine göre ön siparişe açılan oyunlar arasında en çok Vampire: The Masquerade ve Bloodlines 2 ilgi görüyor.

Yeni oyunlara ilgi en çok İzmir’den gösterilirken, bunu İstanbul, Bursa ve Ankara izliyor.

Erkekler listenin en üst sırasındaki Vampire: The Masquerade siparişi verirken, kadınlar Resident Evil 3’ü tercih ediyor.

2020’nin en çok beklenen oyunları

Oyunfor.com, ilerleyen aylarda satışa sunacağı oyunları da dahil ederek 2020’nin en çok beklenen ürünlerini listeledi:

1. Cyberpunk 2077
2. Death Stranding - PC
3. Doom Eternal
4. Half Life Alyx - VR
5. Watch Dogs Legion
6. Marvel’s Avengers
7. Resident Evil 3
8. Dying Light 2
9. The Last Of Us 2                                                                                                                                                    10. Avatar

Bugün 17:07 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Türkiye'nin beklediği oyunlar belli oldu mask
Türkiye'nin beklediği oyunlar belli oldu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı mask
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
Ostim OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre mask
Ostim OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre
Sömestir tatilinde güvenli bir yolculuğa çıkacaklara Michelin’den öneriler mask
Sömestir tatilinde güvenli bir yolculuğa çıkacaklara Michelin’den öneriler
ANKAmall’dan çocuklara karne hediyesi mask
ANKAmall’dan çocuklara karne hediyesi
​Yarıyıl tatilinde çocuğunuzu değil, kendinizi inceleyin mask
​Yarıyıl tatilinde çocuğunuzu değil, kendinizi inceleyin
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
"Bir Çocuk da Sen Giydir" mask
"Bir Çocuk da Sen Giydir"
Altındağ’da “balık” operasyonu mask
Altındağ’da “balık” operasyonu
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu mask
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu
Paris’ten Sincan Belediyesine ödül mask
Paris’ten Sincan Belediyesine ödül
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir! mask
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir!
Ankaralı genç sinemacılar “Dijital Yalnızlık” temalı yarışmadan ödülle döndü mask
Ankaralı genç sinemacılar “Dijital Yalnızlık” temalı yarışmadan ödülle döndü

GALERİ

İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL