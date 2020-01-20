Keçiören’de çocuk tiyatroları sömestir boyunca devam edecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocuk tiyatrolarının sömestir boyunca da devam edeceğini belirterek, “İki haftalık tatil boyunca tüm çocuklarımıza teleferik ve Deniz Dünyası gezisini ücretsiz yaptık. Bunun yanında çocuklarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerden uzak kalmaması için çocuk tiyatrolarımızı da sömestir boyunca devam ettireceğiz.” dedi.

“ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL SEANS DÜZENLENECEK”

“Devletlerin ve milletlerin geleceği çocukları ve gençleridir” sözünü her fırsatta dile getiren Başkan Turgut Altınok, çocuklarla ve gençlerle kurduğu samimi ilişkinin yanı sıra onların geleceklerine yönelik yatırım yapmayı da ihmal etmiyor. Özgüveni yüksek bir neslin inşası için sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere öncülük eden Başkan Altınok’tan karne alan çocuklara bir müjdeli haber daha geldi.

Başkan Altınok müjdeli haberi, “Sömestir boyunca evlatlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerden istifade etmesi için Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” oyunu ile “Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde sahnelenen Keloğlan ve Aliş oyununu devam ettireceğiz. Aynı zamanda belirli günlerde de sadece engelli yavrularımızın katıldığı seanslar düzenleyerek bu oyunlarımızı özel olarak sahneleyeceğiz.” diyerek duyurdu.

ÇOCUKLAR TİYATROYLA BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları oyunu ile çocuklara çevreyi korumanın, temizliğin, sorumluluk sahibi olmanın, saygı ve sevginin önemi anlatılırken; Keloğlan ve Aliş oyunu ile de bilgisayar oyunlarının zararı ve kitap okumanın önemi anlatılıyor.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU TİYATRO KEYFİ

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından ücretsiz olarak Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde 5-11 yaş grubu çocuklar için sahnelenen Keloğlan ve Aliş oyunu cumartesi ve pazar günleri 12.30’da, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” oyunu ise perşembe günleri 11.00 ve 14.00’te iki seans olarak sahneleniyor. Senaryosu Serpil Altınok’a ait olan oyunların yönetmenliğini ise Sedat Aslan yapıyor.