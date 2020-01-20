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Yenimahalle'de 2'inci dönem kampı

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçede yaşayan ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere “Eğitime Destek Projesi” kapsamında ücretsiz olarak hizmete açtığı destek eğitim merkezleri, yarıyıl tatilinde de öğrencilere kapılarını açıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bu kapsamda Demetevler (ortaokul), Karşıyaka (ortaokul-lise), Batıkent (ortaokul), Şentepe (ortaokul) ve Ragıp Tüzün (lise) Destek Eğitim Merkezi’nde öğrenciler, yarıyıl tatilinde 1 hafta sürecek olan hızlandırılmış kursla 2’inci döneme hazırlanacak.

“Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz”

Kurslarda genel tekrar ve konu eksikliklerinin giderilmesi amacıyla çalışmalar düzenlenerek soru çözümleri yapılacak. Rehberlik hizmetinin de verildiği destek eğitim merkezlerinde, rehber öğretmenler öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenecek.

Göreve geldiği günden itibaren eğitim konusunda çok ciddi hizmetler yaptıklarını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sağlıklı bir toplum sağlıklı bir eğitimle yaratılır. Projenin maddi olarak çocuklarını kursa gönderecek durumu olmayan aileler için büyük bir olanak olduğuna inanıyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur.” dedi.

“Çocuklarımız yarıyıl tatilini boş geçirmesin”

Yenimahalleli öğrencilerin yarıyıl tatilini kurslarda geçirerek bir sonraki döneme başarılı bir şekilde dönmelerini amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, “Eğitim konusunda üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz. Çocuklarımız yarıyıl tatilini boş geçirmesin, onlara katkı sağlayalım dedik ve hızlandırılmış kursumuzu bu yıl da açtık. Şu anda merkezlerimizde binlerce öğrenci eğitim alıyor. Kurs merkezlerimize gelerek çok iyi üniversitelere yerleşen öğrencilerimiz var, hepsiyle gurur duyuyorum.” diye konuştu.
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Bugün 17:48 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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