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Ankara’ya dev Millet Bahçesi

Altındağ Belediyesi, başkent Ankara’ya kazandırılacak dev Millet Bahçesi için ilk kazmayı vurdu.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi, başkent Ankara’ya kazandırılacak dev Millet Bahçesi için ilk kazmayı vurdu. Tamamlandığında Ankara’nın kuşbakışı izlenebileceği seyir terasının da bulunacağı Millet Bahçesi, 50 dönüm arazi üzerine kurulacak.

Altındağ Belediyesi, Ankara’ya yepyeni bir Millet Bahçesi kazandırıyor. 2019 yılında 10 bin fidanı toprakla buluşturan ve 2020 yılında da 30 bin fidan dikmeyi hedefleyen Altındağ Belediyesi, başkentlilerin Ankara’yı kuşbakışı izleme imkanı bulacağı Millet Bahçesi için ilk kazmayı vurdu. Altındağ Belediyesi, dev proje için çok sayıda gecekonduyu yıkarak Ankara’ya 50 dönümlük yeni bir yeşil alan kazandıracak.

SEYİR TERASI BULUNUYOR

Başpınar Millet Bahçesi; spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, geniş piknik alanları, seyir terası, mescid ve kafeterya gibi bölümleri ile her yaşa hitap edebilecek büyük bir rekreasyon alanı olacak. Ankaralılar, Başpınar Mahallesi’ne inşa edilen Millet Bahçesi’nde huzurlu zaman geçirerek sosyalleşebilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Başpınar Millet Bahçesi ile başkente yeni bir cazibe merkezi kazandıracaklarını ifade etti. 

“SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ”

Yeşil dokusu ile Başpınar Millet Bahçesi’nin tamamlandığında Altındağ’a ve Ankara’ya değer katacak bir proje olacağını dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağlı hemşehrilerimize seçim döneminde birçok proje sözü vermiştik. O sözlerden biri de Başpınar Mahallesi’ni inşa edilecek Millet Bahçesi’ydi.  Kısa süre önce çalışmalarına başladığımız dev yeşil alan projesini tamamlayarak hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getireceğiz.” dedi.
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Bugün 17:52 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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