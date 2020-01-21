Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi

Yenimahalle Belediyesi, “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince ilçe sınırları içerisindeki asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) A Tipi Muayene Kuruluşu olan Asansör Merkezi (AKM) ile 4 yıllık protokol yeniledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu asansör periyodik kontrol ücret tablosundaki taban fiyatın esas alındığı protokol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender arasında imzalandı.

Asansörlerin performansı ve güvenilirliğini artacak

İmzalanan protokol ile ilçe asansörlerinin tescil ve yıllık periyodik kontrolleri, MMO tarafından yapılacak.

Protokolün Yenimahalle’ye hayırlı olmasını dileyerek asansör güvenliğinin çok önemli olduğuna değinen Başkan Yaşar, “Asansörlere uygulanan bakımın amacı asansörlerin performansını ve güvenilirliğini arttırmak.” dedi.

“Görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz"

İlçede yaşanan asansör kazalarının önüne geçmek için üzerlerine düşen görevi titizlikle yerine getirdiklerini belirten Yaşar, “Maalesef ülkemizde çok sayıda asansör kazası yaşanıyor. Bu yüzden biz de ilçemizdeki asansörlerin can ve mal kaybına yol açmaması için üzerimize düşen görevi titizlikle ve layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.