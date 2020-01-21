Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:14 TSİ- Belediye G: Bugün 11:17 TSİ

Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi

Yenimahalle Belediyesi, Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) A Tipi Muayene Kuruluşu olan Asansör Merkezi (AKM) ile 4 yıllık protokol yeniledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Yenimahalle Belediyesi, “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince ilçe sınırları içerisindeki asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) A Tipi Muayene Kuruluşu olan Asansör Merkezi (AKM) ile 4 yıllık protokol yeniledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu asansör periyodik kontrol ücret tablosundaki taban fiyatın esas alındığı protokol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender arasında imzalandı.

Asansörlerin performansı ve güvenilirliğini artacak

İmzalanan protokol ile ilçe asansörlerinin tescil ve yıllık periyodik kontrolleri, MMO tarafından yapılacak.

Protokolün Yenimahalle’ye hayırlı olmasını dileyerek asansör güvenliğinin çok önemli olduğuna değinen Başkan Yaşar, “Asansörlere uygulanan bakımın amacı asansörlerin performansını ve güvenilirliğini arttırmak.” dedi.

“Görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz"

İlçede yaşanan asansör kazalarının önüne geçmek için üzerlerine düşen görevi titizlikle yerine getirdiklerini belirten Yaşar, “Maalesef ülkemizde çok sayıda asansör kazası yaşanıyor. Bu yüzden biz de ilçemizdeki asansörlerin can ve mal kaybına yol açmaması için üzerimize düşen görevi titizlikle ve layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok mask
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz" mask
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz"
Adalet ve Demokrasi Haftası Çankaya'da başlıyor mask
Adalet ve Demokrasi Haftası Çankaya'da başlıyor
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı mask
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’ mask
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’
Sincan’da “Umudun Kanatları”na dart eğitimi mask
Sincan’da “Umudun Kanatları”na dart eğitimi
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Çocuklar masal kahramanı oldu mask
Çocuklar masal kahramanı oldu
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl mask
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl
Gençler internet hakkında bilgilendirildi mask
Gençler internet hakkında bilgilendirildi

Bugün 11:14 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok mask
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz" mask
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz"
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı mask
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’ mask
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’
Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi mask
Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl mask
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu mask
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu
Ankara’ya dev Millet Bahçesi mask
Ankara’ya dev Millet Bahçesi
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza mask
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış! mask
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!
Altındağ kreşlerinde karne sevinci mask
Altındağ kreşlerinde karne sevinci
Bin Çocuk Korosu kayıtları başladı mask
Bin Çocuk Korosu kayıtları başladı

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL