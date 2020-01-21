Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:21 TSİ- Belediye G: Bugün 11:31 TSİ

Sincan’da “Umudun Kanatları”na dart eğitimi

Sincan Belediyesi özel bireylere kol kanat germeye devam ediyor. Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu, dart sporu ile tanıştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sincan Belediyesi özel bireylere kol kanat germeye devam ediyor. Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu, dart sporu ile tanıştı. Öğretmenleri eşliğinde dart sporunun inceliklerini öğrenen gençlerin heyecanı görülmeye değerdi.

Tiyatro sahnesinde gösterdikleri performansla büyük alkış alan, Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Grubu, dart ile stres atıyor.

Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu; “Mutlu Çarşamba Projesi” bünyesinde çeşitli sportif etkinliklere katılıyor. Şimdi ise dart ile tanıştılar.

Sincan Belediyesi ile Sincan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Umudun Kanatları, dart sporunu öğrenme fırsatı buldu. Sincan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte keyifli vakit geçiren grubun mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Sincan Belediyesi engelli vatandaşların sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması için çeşitli projelere imza atıyor. Engelli bireyler sportif etkinliklerin yanında satranç dersleri alıyor, çeşitli sergiler açıyor, sema gösterileri düzenliyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok mask
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz" mask
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz"
Adalet ve Demokrasi Haftası Çankaya'da başlıyor mask
Adalet ve Demokrasi Haftası Çankaya'da başlıyor
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı mask
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’ mask
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’
Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi mask
Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Çocuklar masal kahramanı oldu mask
Çocuklar masal kahramanı oldu
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl mask
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl
Gençler internet hakkında bilgilendirildi mask
Gençler internet hakkında bilgilendirildi

Bugün 11:21 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok mask
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz" mask
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz"
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı mask
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’ mask
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’
Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi mask
Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl mask
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu mask
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu
Ankara’ya dev Millet Bahçesi mask
Ankara’ya dev Millet Bahçesi
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza mask
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış! mask
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!
Altındağ kreşlerinde karne sevinci mask
Altındağ kreşlerinde karne sevinci
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL