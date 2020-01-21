Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:58 TSİ- Belediye G: Bugün 12:01 TSİ

Adalet ve Demokrasi Haftası Çankaya'da başlıyor

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Adalet ve Demokrasi Haftası’na ev sahipliği yapıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Adalet ve Demokrasi Haftası’na ev sahipliği yapıyor. Bu yılki sloganı “Susmayacağız” olarak belirlenen hafta, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü 24 Ocak’ta başlayıp Hukukçu ve Siyasetçi Muammer Aksoy’un öldürüldüğü 31 Ocak tarihinde sona erecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi bu yıl 27'ncisi düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası’na ev sahipliği yapıyor. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde ve 50’den fazla sivil toplum örgütünün katılımıyla hazırlanan hafta, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü 24 Ocak’ta başlayıp Hukukçu ve Siyasetçi Muammer Aksoy’un öldürüldüğü 31 Ocak tarihinde sona erecek.

“Susmayacağız” ifadesiyle düzenlenen hafta, 24 Ocak Cuma günü Batıkent Uğur Mumcu Parkı'nda yer alan anıta çelenk bırakma ile başlayacak. Batıkent'teki etkinliğin ardından anma töreni Uğur Mumcu'nun Sokağı'nda devam edecek. Mumlar ve karanfiller ile evinin önünde düzenlenecek anma töreni, Haldun Karabudak'ın Türkü dinletisi ile sona erecek.

PANEL VE SÖYLEŞİLER

Adalet ve Demokrasi Haftası boyunca Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi 12 Panel, 3 açık oturum, 1 forum ve söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde gerçekleşecek etkinlikler ise şöyle:

25 OCAK CUMARTESİ

“Susmayacağız” PANEL

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 13.00

Katılanlar: Pınar Ayhan, Canan Güllü, Prof. Dr. Yakın Ertürk, Murat Yetkin

“Duyup, Görüp, Bilip De Susmanın Dayanılmaz Hafifliği: OTOSANSÜR” PANEL

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 15.15

Katılanlar: Dr. Gökhan Bulut, Canan Güllü, Yavuz Oğhan


”Susmayacağız” SÖYLEŞİ

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat:19.00

ÇYDD Ankara Şubesi

 

"Gazetecilik Nereden, Nereye? PANEL

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

Saat: 15.00

Katılanlar: Gülseren Adaklı, Faruk Bildirici

 

26 OCAK PAZAR

"Hukuk ve İnsan Hakları" PANEL

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 13.00

Katılanlar: Muzaffer İlhan Erdost

 

"Şiddet Sarmalındaki Toplum ve Hukuk" PANEL

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

Saat: 13.00

Katılanlar: Leyla Köksal, Selin Aksoy, Arzu Çerkezoğlu, Hatice Kamer, Ayşe Sarısu

 

"Sevgi Toplumu İçin..." FORUM

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

Saat: 15:00

 

"Türkiye'de Yeni Devlet: Değişen Ne?"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 15.00

 

27 OCAK PAZARTESİ

"Üniversiteler Susmaz" AÇIKOTURUM

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 15:00

 

28 OCAK SALI

"Basının Dil Sorunu" PANEL

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 15.00

 

”Susmayacağız” SÖYLEŞİ

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 17.00

Türk Kadınlar Birliği

 

29 OCAK ÇARŞAMBA

"CHP Susmadı, Susmayacak" SÖYLEŞİ

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 13.00

Katılanlar: Altan Öymen, Oktay Ekşi

 

"Kötülüğün Sıradanlaşması, Susacak Mıyız?"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 17.00

 

"Gerçekleri Nereden Öğreneceğiz"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 19.00

 

30 OCAK PERŞEMBE

"Meslek Örgütlerine Baskılar ve Sağlık Hakkı"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 17.00

Ankara Tabip Odası

 

31 OCAK CUMA

"Prof. Dr. Muammer Aksoy'a Saygıyla: Susmayacağız"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 15.00

 

"Direnen Basın - Direnen Hukuk" AÇIKOTURUM

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 17.15
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok mask
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz" mask
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz"
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı mask
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’ mask
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’
Sincan’da “Umudun Kanatları”na dart eğitimi mask
Sincan’da “Umudun Kanatları”na dart eğitimi
Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi mask
Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Çocuklar masal kahramanı oldu mask
Çocuklar masal kahramanı oldu
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl mask
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl
Gençler internet hakkında bilgilendirildi mask
Gençler internet hakkında bilgilendirildi

Bugün 11:58 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok mask
Çankaya’da kusurlu asansöre izin yok
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz" mask
Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz"
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı mask
Elifim Atölyesi Resim Sergisi açıldı
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’ mask
‘‘Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım’’
Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi mask
Yenimahalle Belediyesi ve MMO protokol yeniledi
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl mask
Mamak’ın mahalleleri pırıl pırıl
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu mask
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu
Ankara’ya dev Millet Bahçesi mask
Ankara’ya dev Millet Bahçesi
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza mask
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış! mask
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!
Altındağ kreşlerinde karne sevinci mask
Altındağ kreşlerinde karne sevinci
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL