Başkan Altınok: "Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mesai mefhumu olmaksızın belediyenin tüm birimleriyle birlikte ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek için alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile sosyal ve kültürel faaliyetleri aralıksız devam ettirdiklerini belirterek, “Adaylık sürecinde Keçiören’e verdiğimiz sözler vardı. Bu sözlerimizden çoğunu yerine getirdik. Şimdi Keçiören’in sokakları daha temiz, parkları daha güvenli pazarları ise daha düzenli. Sosyal ve kültürel alanda ise her yaş grubuna hitap eden etkinliklerimizle Keçiören şimdi daha mutlu.” dedi.

Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla, Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün ilçe genelinde başlattığı trimer kazıma, asfalt serim, peyzaj ve çevre düzenleme, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ağaç dikim, park ve bahçe yenileme, Çevre Koruma Müdürlüğünün sokak hayvanlarını koruma, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 246 ibadethanede yürüttüğü temizlik çalışmaları ile Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün konser ve tiyatro etkinlikleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardım faaliyetleri, Genlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 18 branşta düzenlediği Okullar Ligi ve Turnuvalar müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor.

“GÖNÜL DE YAPMAK GEREKİYOR”

Klasik belediyecilik anlayışının ötesinde, vatandaşla iç içe, onların talep ve beklentilerini ilk sırada tutan Başkan Turgut Altınok, “Bir belediyenin temel görevi kaldırım, asfalt, park ve bahçe çalışmalarını layıkıyla yapmaktır. Bunun yanında gönül yapan, yüreklere dokunan sosyal belediyecilik çalışmalarını da yapmak gerekir.” dedi.

“PROJELERİMİZ TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR”

Başkan Altınok, Keçiören’i daha estetik bir görünüme kavuşturmak için 2020 yılında hayata geçirilecek olan projelerin Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını da belirterek şöyle konuştu:

“Keçiören’i; çocuk, yaşlı, genç ve engelli vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılayan bir ilçe haline getirdik. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek. Şehrimiz daha temiz, huzurlu ve güvenli olacak. 2020 yılı birçok projemizin temelini de attığımız yıl olacak. Önümüzdeki ay Cumhuriyet Kule’mizin ihalesini yapıyoruz. 2021 yılında da inşallah Cumhuriyet Kule’mizin açılışını da yapacağız. Cumhuriyet Kule’mizde çocuklarımız ve gençlerimiz için uzay terası ve bilim merkezleri var. Belediye hizmet binamızın arkasında başlattığımız 400 araçlık otopark ve süs havuzu ile Türkiye`de olmayan dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu proje; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir.”

“ULAŞILABİLİR HİZMET NOKTASIYIZ”

Altınok, vatandaşların belediye hizmetlerine yönelik talep ve şikâyette bulunabilmeleri için birçok iletişim ağı geliştirdiklerini kaydederek, “Ben her gün sahada vatandaşlarımın arasındayım. Herhangi bir talebi olanlar bu taleplerini bizlere yüz yüze iletebiliyorlar. Belediyemizin resmi facebook, twitter ve instagram hesaplarının yanı sıra benim de facebook, twitter ve instagram hesaplarım var. Bu kanallardan da bize rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Tüm bunların yanında Keçiören Belediyesi Çağrı merkezi, CİMER, Ankara Valiliği Bilgi Edindirme Başvuruları, Keçiören Kaymakamlığı Başvuruları, ABB Mavi Masa Başvuruları, e-mail ve whatsapp başvuru seçenekleriyle Keçiören Belediyesi ulaşılabilir bir hizmet dağıtım noktası haline geldi.” diye konuştu.