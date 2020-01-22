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Keçiören Belediyesinde eğitim seminerleri devam ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ''Makamlar gelip geçici, baki olan devletimizdir.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmet içi eğitimler kapsamında belediye bünyesinde hizmet veren personelin protokol kurallarına ilişkin bilgilendirildiğini belirterek, “Makamlar gelip geçici ancak baki olan devletimiz, milletimiz ve kurumlarımızla birlikte sürdürdüğümüz devlet geleneğimizdir. Personelimizin de, Türkiye Cumhuriyeti Devletine yakışan liyakatle hizmet etmesini sağlamak için birçok hizmet içi eğitim konusunda önemli bir yol katettik.” dedi.

2 SAATLİK SEMİNERDE PROTOKOL EĞİTİMİ VERİLDİ

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen, “Protokol Kuralları Semineri’ne” katılan Keçiören belediye personeline Protokol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Barkın Kayaoğlu tarafından protokolün temel ilkeleri, mülki protokol, ast-üst ilişkilerinde protokol, makam protokolü, yabancı konukları karşılama ve ağırlama konularında bilgiler verildi. Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla özellikle Dış İlişkiler Müdürlüğü personelinin ağırlıklı olarak katılım sağladığı seminer yaklaşık 2 saat sürdü.

ÇOK SAYIDA EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEDİK

Eğitim seminerlerine ilişkin bir değerlendirme yapan Başkan Turgut Altınok, “ Sağlık, sosyal sorumluluk, teknoloji ve bilişim olmak üzere birçok konuda belediye personelimize yönelik eğitim programı düzenledik. Her ne nedenle olursa olsun belediyemizin kapısını çalan her bir vatandaşımızı belediye personelimiz güzel yüzle ve samimiyetle karşılıyor. Hizmet içi eğitimler neticesinde, kendi alanlarına hakim olan personelimizdeki sistemli çalışma seviyesi ise gayet iyi durumda.” diye konuştu.
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Dün 10:06 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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