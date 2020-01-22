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Evrensel Müzik Tınıları Çankayalılarla buluştu

Çankaya Belediyesinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği Evrensel Müzikle Gezinti etkinliği belediyenin 100. Yıl Çankaya Evinde gerçekleşti.

Elif Duman
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 21. Yüzyılın Halk Evleri olarak tanımladığı Çankaya Evlerinde her yaştan kesime hitap eden etkinlikler devam ediyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen Evrensel Müzikle Gezinti etkinliğinde kadınlardan oluşan Allegra Ensemble grubu Çankaya Evini dolduran vatandaşlara müzik dolu anlar yaşattı.

Bünyesinde yer alan 27 Çankaya Evinde binlerce vatandaşa çeşitli kurslarla hizmet veren Çankaya Belediyesi, kadınlardan oluşan Allegra Ensemble grubunun farklı müzik türlerinden geniş bir yelpazede icra ettikleri zengin bir repertuardan oluşan dinletisini müzikseverlerle buluşturdu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin kurucusu Türkan Saylan’ın anısına gerçekleştirilen etkinlikte ÇYDD Ankara Şube Proje Sorumlusu Gülten Erciyas, Çankaya Belediyesi ile vatandaşları bilgilendirmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinlikler de yaptıklarını belirterek Çankaya Belediyesine ve kendilerini yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür etti.

Tamamı kadınlardan oluşan Allegra Ensemble grubundan soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, flütte Müjde Akden, kemanda Şenzelita Aykanat ve Ümmiye Özdem, viyolada Melda Sak, viyolonselde Hande Ulutaş, perküsyonda Irmak Tokgöz ile piyanoda Gülriz Tunca 100. Yıl Çankaya Evi sakinlerine müzik ziyafeti sundu.
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Dün 10:35 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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