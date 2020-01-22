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Başkan Altınok makamda da sokakta da vatandaşla iç içe

Her hafta salı günü gerçekleştirilen halk gününde vatandaşla buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Makamda oturmak için bu göreve talip olmadık. Her gün sokak, park ve pazarlarımızda vatandaşımızın taleplerini dinliyoruz.''

Elif Duman
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Her hafta salı günü gerçekleştirilen halk gününde vatandaşla buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Makamda oturmak için bu göreve talip olmadık. Her gün sokak, park ve pazarlarımızda vatandaşımızın taleplerini dinliyoruz. Aynı zamanda halk günü buluşmamızda da bize ulaşarak sorununu veya mutluluğunu paylaşmak isteyen vatandaşımızla dost meclisi kuruyoruz.” dedi.

“GÖNÜLLER MUTMAİN OLMALI”

Başkan Altınok, Halk Günü’nün sonunda vatandaşla iç içe olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gönüllere dokunmadan yapılan hizmetin de hiçbir anlam ifade etmeyeceğini belirtti. Başkan Altınok, “Eğer gönüller mutmain olursa vatandaşımızın bizlere olan güvenini tesis etmiş oluruz. Bu güveni sağlamak adına şeffaf belediyecilik anlayışımızla hizmet etmeye ve bu hizmetlerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Her konuda görüş alışverişinde bulunduğumuz Keçiörenli hemşehrilerimizin emanetleri emin ve ehil ellerdedir. Vatandaşımızın düşünceleri her zaman önceliğimizdir ve hep ilk sıradadır.” diye konuştu.

“KEÇİÖREN ORGANİK TARIMIN ÖNCÜSÜ OLACAK”

Başkan Altınok, Keçiören’e bağlı köylerden gelen vatandaşla organik tarım konusunda gerçekleştirdiği sohbetin ardından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Tarım ülkesi olmamıza rağmen ciddi anlamda ithalat yapıyoruz, şimdi yeniden eskiye dönüş yapacak, ata tohumları, organik tarım ve hayvancılığı canlandıracağız. Geleceğimiz, ülkemiz, çocuklarımız için, sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir çevre için Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki, Sarıbeyler köylerimizde organik tarım yapacağız. Buradan başlayan ışık dalga dalga yayılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 11. Kalkınma Planı içerisine de yer alan “Sürdürülebilir Doğa Çiftlikleri Projesinin" uygulama alanı ilk Keçiören oldu. Bu çok önemli bir proje ve Anadolu toprakları üzerindeki sebze ve meyve tohumlarını düzene sokacak önemli bir adımdır.  Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sayın İbrahim Saraçoğlu hocamıza da desteği ve emeği için çok teşekkür ediyorum. El ele verirsek köylerimiz daha güzel, daha bereketli olur. Bu projelere sahip çıkacak, ülkemizi birlikte zenginleştirip, birlikte güzelleştireceğiz.”
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Dün 11:08 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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