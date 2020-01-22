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Başkan Yaşar Ankaragücü'nde

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu’nun da bulunduğu ziyarette, Başkan Yaşar ve Fatih Mert Ankaragücü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Yara büyüyor ameliyat edilmesi lazım”

Futbol takımlarının kendi öz evlatlarını yetiştirmeyi unuttuğunu belirten Yaşar, “Kendi çocuklarımıza şans tanımalıyız. Çoğu takımda neredeyse İstiklal Marşı okuyan futbolcu yok. Bunların hepsi yanlış yönetimlerden doğan hatalar. Ankaragücü bugün sıkıntı içerisindedir. Yara gün geçtikçe büyüyor. Pansumanla tedavi etme yöntemini geçtik. Ameliyat edilmesi lazım. İşiniz zor. Zamanında başka kulüplere verilen desteğin yüzde 20’si Ankaragücü’ne verilseydi şuanda bu sıkıntılar yaşanmazdı.” dedi.

Ankaragücü için söz verdiği altyapı tesisinde hafriyat çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Yaşar, “En kısa zamanda tesisi tamamlayacak ve merhum taraftarlar Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz'ün ismini vereceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Ankaragücü’ne sahip çıkılmalı

Ankaralı işadamlarının, siyasetçilerin Ankaragücü’ne sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yaşar da, “ Ankara’nın kaymağını yiyenler Ankara’nın takımına değil de başka takımlara destek oluyorlar. Takımların yönetime girmek için büyük paralar ödüyorlar. Sen o parayı Ankara’da kazandın, Ankaragücü ya da Gençlerbirliği yönetimine katılsana. Benim doğduğum yer Afyonkarahisar olabilir. Ama ben Ankaralıyım. Çocuklarım burada doğdu, parayı burada kazandım. Tabi ki Afyon’u da unutmuyorum, orası da benim doğdum toprak. Ama ben Ankara’ya ve Yenimahalle’ye hizmet etmekle mükellefim. Milletvekilleri de öyle, seçildiği bölgeye hizmet etmekle görevli. Hangi partiden olursan ol, seçildiğin kente, takımına, tabiatına, çevresine, sanayisine, eğitimine ve ticaretine sahip çıkacaksın. Ankara Cumhuriyetin başkentidir. Bütün dünyada başkentler simgedir, herkes kentinin simgesiyle övünür. Ankaragücü’de Ankara’nın simgelerindendir. Olaya bu açıdan bakmak zorundayız.” diye ifade etti.

“Deniz bitmiş, kara her taraftan görünüyor”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankaragücü’nün durumu hakkında konuşan Fatih Mert de, “Burada çok sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. İşin açıkçası; devraldığımız tablo ekonomisi kötü bir tablo. Bunu enkaz edebiyatı yapmak ya da geçmişi kötülemek için söylemiyorum. Yanlışlar bir günde olmuyor devam ederek bugüne kadar geliyor. Maalesef Ankaragücü’nde de, borçları olan diğer kulüplerde de durum böyle. Deniz bitmiş, kara her taraftan görünüyor.” dedi.
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Dün 11:23 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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