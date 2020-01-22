Pursaklar Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ‘Sinema Günleri’

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Sosyal Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek sömestr tatilinde çocukları ve gençleri aileleri ile birlikte Pursaklar Yaşam Merkezi’nde sinemayla buluşturuyor.

Başkan Çetin’in talimatları ile Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşecek sinema günleri çocuklar ve genç öğrencilere yönelik düzenleniyor. İlçe genelinde çocukların ve gençlerin sinema kültürü kazanmaları için eğitici ve öğretici filmleri izleyebilmeleri amaçlanıyor. Yarıyıl tatili boyunca çocuklar için seans saati:13:00, gençler için ise 16:00’daki sinema günleri ile her gün yeni ve büyük bir keyifle filmleri ücretsiz olarak izleyebilecekler.

‘‘Eğitime ve gençlere yapılan yatırım ülkenin geleceği için atılmış en önemli adımdır’’

Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem verdiklerini, öğrencilerin yarıyıl boyunca yaşadıkları ders stresini atarak moral depolamalarını amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çok çalışarak başarılı bir dönem geçiren çocuklarımızın yarıyıl tatilinde biraz olsun eğlendirebilmek amacıyla yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiğimiz sinema salonumuzda keyifli anlar geçirmeleri için sinema etkinliği gerçekleştiriyoruz. Sosyal anlamda gençlerimize bir dizi aktivitelerimiz, projelerimiz uygulanıyor.

Çocuklarımızın, sosyal, kültürel, sportif, ekonomik ve birçok alanda gelişim göstermesi, kendisini yenilemesi ve daha sosyal bir yapıya kavuşması amacıyla inşallah uzun yıllar boyunca bu tarz projelerimiz hayat bulmaya devam edecek Yeni açtığımız sinema salonumuz bunlardan sadece bir tanesi. Geleceğimiz öğrencilerimizin ellerinde şekillenecek. Bu nedenle eğitime ve gençlere yapılan yatırım ülkenin geleceği için atılmış en önemli adımdır. İlçemizin değişimi ve gelişimi için başladığımız görevimizde sosyal projelere önem veriyoruz.

Çocuklarımız da bizler için her zaman önemli bir yerde bulunuyor. Çünkü çocukların güldüğü bir yerde ilçemizin de mutlu olacağını biliyoruz. Çocuklarımıza onların unutmayacağı bir gün armağan ediyoruz. Karnesini alan tüm öğrencilerimizi kutlar, eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu.