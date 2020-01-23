ORSİAD’ın fabrika projesine ASO desteği

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, beraberinde oda yönetim kurulu üyeleri Seyit Ardıç, Taner Özdemir, Musa Ertunç, Birol Duygu ve Özgür Bayraktar olduğu halde OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ile yönetim kurulu üyelerini dernek merkezinde ziyaret etti. Son derece samimi bir havada gerçekleşen görüşmede Ankara sanayicisinin sorunları, beklentileri ve sanayiye yön veren kurumların birlikte yapabileceği çalışmalar masaya yatırıldı. ORSİAD Başkanı Levent Çamur, ASO’nun Ankara sanayicisi için önemine işaret etti, “Tecrübelerinize, desteğinize her zaman ihtiyacımız var.” dedi.

Fabrikalar İçin Her Şey Hazır Ama…

500’e yaklaşan üye sayısıyla ORSİAD’ın da organize sanayi bölgelerinde önemli bir güce sahip olduğunun altını çizen Başkan Levent Çamur, üyelerini ilgilendiren her konuda ellerini taşın altına koymaktan, sorunları dile getirmekten, çözüme dönük adımlar atmaktan çekinmediklerinin altını çizdi. Bu anlamda, OSTİM’li sanayiciler tarafından kurulan ORSİAD Kooperatifi tarafından Ankara’nın Kahramankazan İlçesi’nde 106 fabrikalık dev bir sanayi sitesi kuracaklarını anımsatan Başkan Çamur, “Projemizle ilgili inşaat ruhsatı hazır, planlar onaylanmış, Büyükşehir gerekli yazışmaları yapmış durumda. Kazma vurmak için Kazan Belediyesi’nin iznini bekliyoruz. Ancak aradan çok uzun bir süre geçmesine ve tüm çabalarımıza rağmen belediyeyle yaşadığımız bürokratik engelleri aşamıyoruz.” diye konuştu.

Yatırım Yapana Engel Olunmamalı

ORSİAD Başkanı Levent Çamur; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da yakın ilgi gösterdiği, gerçekleşmesi için çaba sarf ettiği fabrika projesi için kaybedilen her dakikanın ülke ekonomisinin zararına olduğunu da söyledi. Levent Çamur, “Her biri 2 bin metrekare kapalı alana sahip 106 fabrikada 3 bin 500 insan istihdam edilecek, kent ve ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katma değer yaratılacak. Ancak biz proje için gerekli tüm yasal koşulları yerine getirmemize karşın, Kazan Belediyesi’nin direncini aşamadık. Bu nedenle temel atamıyor, inşaata başlayamıyoruz” diye konuştu. ASO Yönetim Kurulu da ekonomik koşulların bu denli ağır, yatırımın bu denli kıymetli olduğu bir dönemde, yatırım için uğraş verenlere tüm kurumların destek olması gerektiğini bildirdi. ORSİAD’ın 106 fabrikalı sanayi sitesi projesinin önemine dikkat çeken ASO Yönetimi, sorunun çözümü noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.