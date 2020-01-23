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Eğlence dolu karne hediyesi

Yarıyıl tatilini en güzel şekilde değerlendiren Altındağlı gençler, Elmadağ’a gitti. Gençlerin sevincine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, yarıyıl tatilinin tadını çıkarıyor. Karne başarılarıyla Altındağ’ın gururu olan ve iyi bir karne hediyesini hak eden altın gençler, Elmadağ Kayak Merkezi’nde gönüllerince eğlendi. Gençlerin neşe dolu kahkahaları Elmadağ’da yankılandı. Başkan Asım Balcı da, Altındağlı gençleri Elmadağ’da yalnız bırakmadı, onların coşkusuna ortak oldu.

ELMADAĞ NEŞE DOLDU

“Kale’nin Altın Çocukları” projesi kapsamında eğitim alan çocuklar, Aydınlıkevler Abdurrahim Karakoç ve Doğantepe Cemil Meriç Gençlik Merkezi üyeleri ile Gençlik Merkezlerinde tiyatro eğitimi alan gençler, Elmadağ’da buluştu. Kayak etkinliği, altın gençlerin büyük beğenisini topladı. Bol bol kartopu oynayan ve kızaklarla kayan altın gençler, gönüllerince eğlendi.

“KARNE HEDİYESİNİ HAK ETTİLER”

Altındağlı gençlerin dönem boyunca çok çalıştığını, emek verdiğini, bu nedenle de iyi bir karne hediyesini hak ettiğini söyleyen Başkan Balcı, “Altındağlı çocuklarımız tatili en iyi şekilde değerlendirsin, gönüllerince eğlensin istedik. Bu nedenle gençlerimizi gruplar halinde Elmadağ’a getiriyoruz. Burada karın tadını çıkarıyor, kızakla kayıyor, çok eğleniyorlar. Yüzleri güldüyse, mutlu oldularsa, biz de mutluyuz. Kendilerine şimdiden ikinci dönem için başarılar diliyorum.” dedi.

KARA VE EĞLENCEYE DOYDULAR

Aydınlıkevler Gençlik Merkezi üyesi Selim Aygen, çok farklı bir gün geçirdiğini söyledi. Selim, “Doya doya kar oynadık, çok eğlendik. Merkezde birçok aktiviteye katılıyorum, kurslara geliyorum. Burada çok mutluyum. Bugün bizi buraya getiren, bu imkanları sunan Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi’ne çok teşekkür ederim.” dedi.  “Kale’nin altın çocukları” projesi kapsamında eğitim alan Samet Çiçek ise Elmadağ’da doya doya eğlendiğini belirtti. Proje kapsamında müzik, ritm, drama ve İngilizce gibi derslere katıldığını, daha iyi eğitim aldığını ve kendini geliştirdiğini söyleyen Samet, “Beni en çok mutlu eden Başkan Asım Balcı’nın bugün bize katılması oldu. Buraya kadar gelip bizim neşemize ortak oldu, o da çocuklar gibi eğlendi. Sayesinde çok iyi eğitimler alıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Elmadağ’a geldik, kar oynadık, kızakla kaydık. Çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 09:41 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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