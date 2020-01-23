Yarıyıl tatilinde eğlenceli etkinlik

Neşet Ertaş Aile ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Türk Kültürü’nün en köklü geleneksel değerlerinden olan Karagöz-Hacivat gösterisini ilgiyle izleyen minik öğrenciler, Karagöz ile Hacivat’ın esprileriyle gülüp eğlenerek mutlu bir gün geçirdiler. Etkinlik sonunda aile merkezinde bulunan kreşlerde eğitim alan çocuklara yarıyıl karnesi de verildi.

Sizlerden beklentimiz başarılı olmanız

Yarıyıl tatili boyunca öğrencilere dinlendirecek ve eğlendirecek, eğlenirken öğretecek birçok faaliyet içinde bulunmalarını tavsiye eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sizlerden beklentimiz ikinci dönemde de derslerinize iyi bir şekilde çalışarak başarılı olmanız. Sizler ne kadar iyi yetişir, kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz bizler inanıyoruz ki, şehrimiz de, ülkemiz de o kadar gelişecektir." dedi.