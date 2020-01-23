Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:57 TSİ- Belediye G: Bugün 09:58 TSİ

Yarıyıl tatilinde eğlenceli etkinlik

Yarıyıl tatilinde Mamak Belediyesi öğrencilere eğlenceli bir etkinlik düzenledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Neşet Ertaş Aile ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Türk Kültürü’nün en köklü geleneksel değerlerinden olan Karagöz-Hacivat gösterisini ilgiyle izleyen minik öğrenciler, Karagöz ile Hacivat’ın esprileriyle gülüp eğlenerek mutlu bir gün geçirdiler. Etkinlik sonunda aile merkezinde bulunan kreşlerde eğitim alan çocuklara yarıyıl karnesi de verildi.

Sizlerden beklentimiz başarılı olmanız

Yarıyıl tatili boyunca öğrencilere dinlendirecek ve eğlendirecek, eğlenirken öğretecek birçok faaliyet içinde bulunmalarını tavsiye eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sizlerden beklentimiz ikinci dönemde de derslerinize iyi bir şekilde çalışarak başarılı olmanız. Sizler ne kadar iyi yetişir, kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz bizler inanıyoruz ki, şehrimiz de, ülkemiz de o kadar gelişecektir." dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Eğlence dolu karne hediyesi mask
Eğlence dolu karne hediyesi
Oğuz'dan Kaplan'a ziyaret mask
Oğuz'dan Kaplan'a ziyaret
Boccenin merkezinde buluştular mask
Boccenin merkezinde buluştular
Pursaklar Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ‘Sinema Günleri’ mask
Pursaklar Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ‘Sinema Günleri’
Sincan Belediyesi personeline e-belge yönetim sistemi eğitimi mask
Sincan Belediyesi personeline e-belge yönetim sistemi eğitimi
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde mask
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde
Başkan Altınok makamda da sokakta da vatandaşla iç içe mask
Başkan Altınok makamda da sokakta da vatandaşla iç içe
“Sokak hayvanlarını koruyor ve tedavi ediyoruz” mask
“Sokak hayvanlarını koruyor ve tedavi ediyoruz”
Çankaya’dan çorbayla “günaydın” mask
Çankaya’dan çorbayla “günaydın”
Evrensel Müzik Tınıları Çankayalılarla buluştu mask
Evrensel Müzik Tınıları Çankayalılarla buluştu

Bugün 09:57 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Oğuz'dan Kaplan'a ziyaret mask
Oğuz'dan Kaplan'a ziyaret
Boccenin merkezinde buluştular mask
Boccenin merkezinde buluştular
Sincan Belediyesi personeline e-belge yönetim sistemi eğitimi mask
Sincan Belediyesi personeline e-belge yönetim sistemi eğitimi
Başkan Altınok makamda da sokakta da vatandaşla iç içe mask
Başkan Altınok makamda da sokakta da vatandaşla iç içe
“Sokak hayvanlarını koruyor ve tedavi ediyoruz” mask
“Sokak hayvanlarını koruyor ve tedavi ediyoruz”
Evrensel Müzik Tınıları Çankayalılarla buluştu mask
Evrensel Müzik Tınıları Çankayalılarla buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri mask
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu mask
Yenimahalle'nin Konukevi, 150 bin kişiye sıcak yuva oldu
Ankara’ya dev Millet Bahçesi mask
Ankara’ya dev Millet Bahçesi
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza mask
Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış! mask
Diş teli ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış!

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL