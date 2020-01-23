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Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali sona erdi

Çankaya Belediyesinin sponsorluğunda Sinemazon tarafından düzenlenen 1. Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali sona erdi. Çankaya, festival boyunca 2 bin 163 sanatseveri kadın yönetmenlerin filmleri ile buluşturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesinin sponsorluğunda Sinemazon tarafından düzenlenen 1. Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali 22 Ocak'ta Yönetmen Dilek Kaya'nın "Kazım" adlı film gösteriminin ardından sona erdi. Çankaya Belediyesi, festival boyunca 2 bin 163 sanatseveri sinema gösterimleri ve atölye çalışmalarında buluşturdu. 

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen festival boyunca, sinema ile ilgili 2 panel, 5 yaratıcı atölye çalışması Çankayalıları konuk etti. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, kadın yönetmenlerin seslerini filmleriyle duyurabilmeleri amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği festivalde, yönetmen Biket İlhan da “Meral Okay Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

18-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen festivalde birbirinden değerli 22 film sinema severlerle buluşurken, yaratıcı senaryo yazımından görüntü yönetimine kadar tam gün süren 5 film atölyesinde her yaştan 312 sinemasever eğitim aldı.
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Bugün 10:54 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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