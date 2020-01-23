Yenimahalle'de Küçükler Hentbol Şenliğinde

Yenimahalle Belediyesi, hentbola gönül veren minikler için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda “Küçükler Hentbol Şenliği” düzenledi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte; 9-14 yaş arası 100’e yakın çocuk müsabakalardaki performanslarıyla göz doldurdu.

Sabah saatlerinde başlayan ve 4 saat süren Küçükler Hentbol Şenliği’ne 4 kız 4 de erkek takım olmak üzere 8 takım katıldı. Gazi Koleji Vakfı, Nasrettin Hoca Ortaokulu, Metin Oktay Ortaokulu, Cebeci Ortaokulu, Ahi Evran Ortaokulu ve Kuvayi Milliye Ortaokulu’ndan müsabakalara katılan küçükler, maçların ardından Başkan Yaşar’dan madalyalarını aldı.

“Spora yatırım, geleceğe yatırımdır”

Küçük hentbolcuları yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, genç sporculara tek tek madalya takarak tebrik etti. Yaşar “Yenimahalle'de sporu canlı tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlere severek destek oluyorum. İlçemize tam donanımlı pek çok spor tesisi kazandırdık. 4 tane yüzme havuzumuz, spor merkezlerimiz, parklarımızda spor aletlerimiz, yürüyüş yollarımız var. Yenimahalle’de herkes spor yapsın istiyoruz.” dedi.

Yaşar, “Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız istifade ediyor. Biz Yenimahallelilerin sağlıklı kalmasını, spor yapmasını, gençlerin sporu sevmesini, ilçemizde milli sporcular yetişmesini istiyoruz. Hepinizi tebrik ediyor ve hayatta başarılar diliyorum. Spordan asla vazgeçmeyin, derslerinizi sakın ihmal etmeyin.” dedi.

Başkan Yaşar, genç sporcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.