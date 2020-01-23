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Çankayalı çocuklar Tabiat Tarihi Müzesi’ni gezdi

Çankaya Belediyesi sömestir tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak müze gezisi düzenledi. MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ni gezen çocuklar filmlerde gördükleri tarih öncesi canlıları tanımanın heyecanını yaşadı.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, Sokullu ve Bademlidere Çankaya Evlerindeki kurslara katılan çocuklar için, Maden Tetkik Arama (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi’ne gezi düzenledi. Müze heyecanı yaşayan çocuklara, Çankaya Belediyesi’nin organize ettiği gezide MTA Tabiat Tarihi Müzesi’ni gezen çocuklara belediye eğitmenleri de eşlik etti.

Çankayalı çocuklar, müzenin giriş katında yaklaşık 6 bin 400 fosil materyali yakından görme fırsatı buldu. ABD'den getirtilen etobur dinozorun fosil balmumu heykeli, Fransa Tabiat Müzesi tarafından hediye edilen ve 15 milyon yıl önce Fransa'da yaşayan fillerin atalarına ait mulajı  gören çocuklar merakla inceleme yaptı.

Çankaya Belediyesin karne hediyesi olarak müze gezisine katılan de çocuklar, yalnızca filmlerde görme imkanı buldukları tarih öncesi hayvanları ve günümüze ait bazı hayvan ve bitki türlerini öğrenme imkanı buldular. Fosillerin olduğu bölümde omurgalı ve omurgasız canlılara ait örnekleri gören çocuklar, Türkiye bitki ve hayvanları bölümünde ise ülkemizdeki daha önce yaşamış ve artık soyu tükenmiş hayvanlardan bazıları ile halen varlığını sürdüren canlılardan örnekleri görerek öğrendiler. Canlıların geçirdiği evreleri yakından inceleyen çocuklar, birçok hayvan türünü burada görmenin mutluluğunu yaşadı.
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Bugün 11:03 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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