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Başkan Altınok: "Çocuklarımıza kedi ve kedi evi hediye ettik"

Kedi ve kedi evi istekleri anında yerine getirilen Özel Ata Çocukları Eğitim Kurumunun minik öğrencileri, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret ettiler.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kedi ve kedi evi istekleri anında yerine getirilen Özel Ata Çocukları Eğitim Kurumunun minik öğrencileri, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret ettiler. Başkan Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan yavrularımız geçtiğimiz günlerde bizden bir kedi, bir de kedi evi istediler. Biz de çocuklarımızı kırmadık, barınağımızdan bir kedi sahiplendirerek kedi eviyle birlikte teslim ettik.” dedi.

BAŞKAN ALTINOK ÇOCUKLARLA TEK TEK İLGİLENDİ

Keçiören’de eğitim veren Özel Ata Çocukları Eğitim Kurumu öğrenci ve öğretmenleri, kedi ve kedi evi isteklerini geri çevirmeyen Başkan Altınok’a teşekkür ziyaretinde bulundular. Başkan Altınok, her bir öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenerek samimi bir sohbet gerçekleştirirken, ziyaretin sonunda minik öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

“DÜRÜST OLUN, ASLA YALAN SÖYLEMEYİN”

Minik öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbet sırasında her bir çocuğu Türk bayrağına benzeten Başkan Altınok, “Her biriniz bayrağımızı en yükseklere taşıyacaksınız. Türkiye, dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80’i Türkiye`mizde var. İnanıyoruz ki Türkiye`nin geleceği, istikbali ve ikbali çok parlak olacak. En önemlisi de hayatınız boyunca hep dürüst olun ve asla yalan söylemeyin. Öz güveniniz yüksek olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini inşallah sizlerle yakalayacağız.” diye konuştu.
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Bugün 11:09 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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