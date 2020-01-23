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Yenimahalle'de engelli bireylere özel eğitim

Yenimahalle Belediyesi’nin yaklaşık bir yıl önce bir ilke imza atarak Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde hizmete açtığı “Nefes Engelliler Sosyal Tesisi”, hem engelliler için hem de aileleri için fırsat oluyor.

Elif Duman
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Tesiste, 10 yaştan 50 yaşa kadar zihinsel ve bedensel engelli bireylerin ahşap, takı tasarım, müzik, resim, fitness, dans ve yoga gibi sosyal aktivitelerden yararlanması sağlanırken, 3-9 yaş aralığındaki engellilere ise özel sınıflarda okul öncesi seviyesinde eğitim veriliyor.

Ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti

Engelliler için özel çalışmaların yapıldığı tesiste yapılan etkinliklerle  engelliler hem kendilerini geliştiriyor hem de hayata daha pozitif bakmaya başlıyor. Randevulu eğitimlerin verildiği tesiste 3 yaş grubundan başlayarak, engel durumuna göre çalışmalar yapılıyor. Psikolog ve sosyologlar tarafından ücretsiz verilen aile danışmanlığı hizmetiyle de engelli bireylerin ve ailelerinin hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmesi için çalışmalar yürütülüyor. 

Engelli bireylerimiz artık yalnız değil

Göreve geldiği günden bu yana ilçede engelli bireyler için çok sayıda hizmet yapıldığını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Engelli yurttaşlarımız engel durumlarından dolayı maalesef kendilerini yalnız hissediyorlar. Birçok haklarından haberdar bile değiller. Kime gideceklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Bir engelli bireyin bile hayatını kolaylaştırsak ne mutlu bize.” dedi.

Tesisin çok önemli bir amaca hizmet ettiğini de sözlerine ekleyen Yaşar, "Bu tesisi yaparken engelli vatandaşlarımızın hem hayata katılımlarını amaçladık hem de ailelerin bir an olsun nefes almasını istedik. Burada çeşitli sosyal, kültürel etkinlikler oluyor. Engelli yurttaşlarımız hem öğreniyor, hem eğleniyorlar. Onların yüzündeki bir tebessüm bile bizim için büyük moral ve motivasyon kaynağıdır. Engelliler için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.
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Bugün 11:20 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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